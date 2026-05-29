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新竹關西普發掀遷戶籍潮 牽動議員席次 竹東鎮長、議員抗議

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣關西鎮近日掀起遷戶籍潮，連帶影響竹東、五峰議員選區席次減少，竹東鎮六名議員及鎮長昨出面抗議，質疑選制失衡，呼籲清查是否涉及不實遷徙。記者郭政芬／攝影
新竹縣關西鎮近日掀起遷戶籍潮，連帶影響竹東、五峰議員選區席次減少，竹東鎮六名議員及鎮長昨出面抗議，質疑選制失衡，呼籲清查是否涉及不實遷徙。記者郭政芬／攝影

新竹縣關西鎮近日因普發現金五千元，掀起遷戶籍潮，由於四天湧入破千人設籍，連帶可望保住下屆選舉兩席議員席次。不過，竹東五峰議員選區恐減少一席，竹東六名議員與鎮長郭遠章昨集體抗議「選制失衡」，竹縣選委會指出，若有適法性疑慮可向檢警司法機關檢舉。

竹東鎮六名議員上官秋燕、彭余美玲、鄭朝鐘、黃豪杰、楊昌德、林昭錡與竹東鎮長郭遠彰昨集體抗議，多名民代直指關西鎮因普發現金吸引民眾遷戶籍，適逢公部門將在五月底結算議員席次的人口基準數，極易被認定為幽靈人口，也恐連帶衝擊竹東的資源分配與服務量能，呼籲中選會清查。

郭遠彰表示，竹東鎮為留住人口並吸引移居，包括將重陽敬老金由一千元提高至兩千元，六十五歲生日禮金也從兩千元加碼至三千元，已責成財政、主計及民政等單位研擬更多獎勵與福利措施，希望竹東鎮保住六席議員來為鎮民服務。

針對竹東五峰民代質疑選前遷戶籍恐涉及幽靈人口或不實遷徙，新竹縣選委會回應，民眾若有疑慮，可向檢警司法機關提出檢舉或訴訟。議員席次仍須以五月底人口數據結算，由中選會發布為準。

新竹縣府民政處提醒，關西鎮普發現金政策吸引人口遷入已引起內政部注意，為免發生非正常人口流動，戶政單位將依「人籍合一」辦理清查，同時也到關西戶政事務所了解戶籍遷徙情況。

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選委會 議員 發現金

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