聽新聞
0:00 / 0:00

確保安全 新竹棒球場改善 拚8月完工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市政府昨天舉行新竹棒球場重啟進度報告記者會，副市長林琨瀚強調，市府不會急著讓職棒進駐，要先確保球場安全與完整性（圖）。圖／竹市府提供
新竹市政府昨天舉行新竹棒球場重啟進度報告記者會，副市長林琨瀚強調，市府不會急著讓職棒進駐，要先確保球場安全與完整性（圖）。圖／竹市府提供

新竹棒球場再度引發藍綠交鋒。新竹市政府昨說明新竹棒球場改善，因土方政策緊縮、人工草皮與瀝青材料受國際情勢等影響，預計延至八月中完工。民進黨新竹市長參選人莊競程陣營質疑市府延宕，任期快屆滿才「重新包裝」，藍營辯駁，市府是替前市長留下的工程缺失「善後」。

竹市副市長林琨瀚、工務處長陳明錚、教育處長林立生等人，昨說明棒球場工程執行困難、重啟期程等。陳明錚說，棒球場改善工程去年九月底開工後，陸續挖出超出預期的大量廢棄物，包括鋼筋、混凝土塊、不透水布等，施工平台下方甚至埋有回填廢棄物，清運不易。

不僅如此，棒球場改善還面臨土方政策緊縮、合法土方供應不足、價格上漲，及ＡＣ鋪面受國際油料與中東戰事影響、人工草皮海運延遲等問題，原訂今年六月廿二日完工，將展延至八月中完成；預計七月底完成草皮鋪設，八月完成所有檢測，確保排水與場地品質符合ＵＳＧＡ國際標準。

林立生指出，球場後續將採ＯＴ模式招商營運，目標六月下旬公告招商，希望八月完成議約，未來將以基層棒球培育、國際交流賽事、藝文展演、城市行銷等四大主軸活化球場。

「市府不會急著讓職棒進駐，而是要先確保球場安全與完整性。」林琨瀚說，球場重啟後，先安排新竹市各級棒球隊進場訓練與測試，確認草皮平整度、排水及動線安全後，再逐步恢復正式賽事。

莊競程競選辦公室副發言人吳曼暄表示，高虹安市長四年任內無法妥善處理棒球場問題，球迷長期無法進場觀賽，「過去三年可以做，卻拖到現在」；莊若當選市長，會尊重專業，讓市民重新回到球場、正常觀看職棒賽事。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡說，前市長林智堅在棒球場尚未驗收前就啟用，出現球員受傷、排水、草皮、垃圾掩埋及結構安全等問題；市府實際開挖，發現數量高達五千立方公尺、相當於兩座國際標準游泳池的掩埋廢棄物，市府努力改善，綠營人士不應為選舉護航。

新竹市政府昨天舉行新竹棒球場重啟進度報告記者會，副市長林琨瀚（圖）強調，市府不會急著讓職棒進駐，要先確保球場安全與完整性。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府昨天舉行新竹棒球場重啟進度報告記者會，副市長林琨瀚（圖）強調，市府不會急著讓職棒進駐，要先確保球場安全與完整性。記者黃羿馨／攝影

新竹棒球場 棒球場 新竹 林琨瀚 莊競程

延伸閱讀

新竹棒球場挖到「兩座國際游泳池」廢棄物 拚8月完工驗收

新竹棒球場估8月中竣工 擬實戰壓力測試後啟用

遷址、重建喬不攏 高雄果菜市場改編1億元整修

棒球／辜仲諒為亞棒總會議訪菲 考察陳金鋒曾開轟的黎剎紀念棒球場

相關新聞

確保安全 新竹棒球場改善 拚8月完工

新竹市棒球場再度引發藍綠交鋒。新竹市政府昨說明新竹棒球場改善，因土方政策緊縮、人工草皮與瀝青材料受國際情勢等影響，預計延至八月中完工。民進黨新竹市長參選人莊競程陣營質疑市府延宕，任期快屆滿才「重新包裝」，藍營辯駁，市府是替前市長留下的工程缺失「善後」。

桃園「可負擔住宅」 每戶低於千萬

年輕人想買房，但薪水追不上高房價，桃園市長張善政提出「可負擔住宅」政見，興建管理自治條例草案今可望在議會三讀過關。但民代擔心，可負擔住宅售價雖較低，但未來轉售價格設限，少了上漲空間，擔心民眾購買意願不高。市府表示，不擔心買氣，若銷售不佳，可放寬承購資格。

全國之先 桃園抗炎夏高溫 訂定應對指引

極端高溫逐漸成為夏季常態，桃園市蘆竹區去年曾飆出攝氏三九點一度高溫。桃市府昨舉行「抗高溫調適對策應變兵棋推演」，強化弱勢族群關懷、戶外作業管理等應變項目，也分享首創的「氣候調適圖台」，列出公家機關、商場等避暑點，供市民就近「涼快一夏」。

新竹關西普發掀遷戶籍潮 牽動議員席次 竹東鎮長、議員抗議

新竹縣關西鎮近日因普發現金五千元，掀起遷戶籍潮，由於四天湧入破千人設籍，連帶可望保住下屆選舉兩席議員席次。不過，竹東五峰議員選區恐減少一席，竹東六名議員與鎮長郭遠章昨集體抗議「選制失衡」，竹縣選委會指出，若有適法性疑慮可向檢警司法機關檢舉。

桃園與迪士尼合作 搭公車有米奇跟乘客說掰掰

「TAB新桃園幹線」上個月推出迪士尼米奇主題彩繪公車，不僅造型可愛，特殊下車鈴聲近日也在網路掀話題。桃園市交通局今天公布彩繪公車路線，指目前有12輛車陸續上路，未來還會再新增4輛，請民眾拭目以待。

蕭美琴由陳品安陪同訪苗栗 進聯大參訪、入天后宮參拜還到市場嘗小吃

副總統蕭美琴今天再度造訪苗栗，上午前往國立聯合大學與學生近距離交流。民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安表示，日前看到聯大畢聯會發文希望邀副總統參與畢業活動，因此協助轉達給副總統辦公室，很高興今天順利成行，讓學生留下難忘回憶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。