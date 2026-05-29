確保安全 新竹棒球場改善 拚8月完工

新竹市棒球場再度引發藍綠交鋒。新竹市政府昨說明新竹棒球場改善，因土方政策緊縮、人工草皮與瀝青材料受國際情勢等影響，預計延至八月中完工。民進黨新竹市長參選人莊競程陣營質疑市府延宕，任期快屆滿才「重新包裝」，藍營辯駁，市府是替前市長留下的工程缺失「善後」。

竹市副市長林琨瀚、工務處長陳明錚、教育處長林立生等人，昨說明棒球場工程執行困難、重啟期程等。陳明錚說，棒球場改善工程去年九月底開工後，陸續挖出超出預期的大量廢棄物，包括鋼筋、混凝土塊、不透水布等，施工平台下方甚至埋有回填廢棄物，清運不易。

不僅如此，棒球場改善還面臨土方政策緊縮、合法土方供應不足、價格上漲，及ＡＣ鋪面受國際油料與中東戰事影響、人工草皮海運延遲等問題，原訂今年六月廿二日完工，將展延至八月中完成；預計七月底完成草皮鋪設，八月完成所有檢測，確保排水與場地品質符合ＵＳＧＡ國際標準。

林立生指出，球場後續將採ＯＴ模式招商營運，目標六月下旬公告招商，希望八月完成議約，未來將以基層棒球培育、國際交流賽事、藝文展演、城市行銷等四大主軸活化球場。

「市府不會急著讓職棒進駐，而是要先確保球場安全與完整性。」林琨瀚說，球場重啟後，先安排新竹市各級棒球隊進場訓練與測試，確認草皮平整度、排水及動線安全後，再逐步恢復正式賽事。

莊競程競選辦公室副發言人吳曼暄表示，高虹安市長四年任內無法妥善處理棒球場問題，球迷長期無法進場觀賽，「過去三年可以做，卻拖到現在」；莊若當選市長，會尊重專業，讓市民重新回到球場、正常觀看職棒賽事。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡說，前市長林智堅在棒球場尚未驗收前就啟用，出現球員受傷、排水、草皮、垃圾掩埋及結構安全等問題；市府實際開挖，發現數量高達五千立方公尺、相當於兩座國際標準游泳池的掩埋廢棄物，市府努力改善，綠營人士不應為選舉護航。