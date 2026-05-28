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桃園與迪士尼合作 搭公車有米奇跟乘客說掰掰

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園與迪士尼合作推出20輛米奇主題彩繪公車，近日陸續上路。圖／桃園市交通局提供
桃園與迪士尼合作推出20輛米奇主題彩繪公車，近日陸續上路。圖／桃園市交通局提供

「TAB新桃園幹線」上個月推出迪士尼米奇主題彩繪公車，不僅造型可愛，特殊下車鈴聲近日也在網路掀話題。桃園市交通局今天公布彩繪公車路線，指目前有12輛車陸續上路，未來還會再新增4輛，請民眾拭目以待。

桃園市交通局指出，迪士尼米奇主題彩繪公車目前行駛路線有台一幹線、GR綠捷幹線及BR萬壽幹線，目前主題有以運動、旅遊與友情等生活元素，6月會再推出愛情與美食元素。

近日有民眾在網路分享彩繪公車，除了可愛圖案，下車鈴還有米奇語音跟民眾說「下次見，掰掰」，不少人被米奇的聲音療育，也有人笑稱聲音太大被嚇到，不少外縣市民眾也敲碗盼縣市政府跟進。

交通局表示，配合「新桃園幹線TAB」推動，市府也舉辦抽獎活動，即日起至9月30日搭乘特定公車路線，就能參加抽獎，除了手機平板和實用家電，還有機會抽中東京或香港迪士尼雙人遊。活動懶人包：https://tab-bus-lucky-draw.netlify.app/

桃園市交通局與迪士尼合，作推出20輛米奇主題彩繪公車，近日陸續上路。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局與迪士尼合，作推出20輛米奇主題彩繪公車，近日陸續上路。圖／桃園市交通局提供

桃園市交通局與迪士尼合作推出20輛米奇主題彩繪公車，近日陸續上路。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局與迪士尼合作推出20輛米奇主題彩繪公車，近日陸續上路。圖／桃園市交通局提供

米奇 公車 迪士尼

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