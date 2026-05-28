日本少子化新建木造減少 宮崎縣拓海外市場相中桃園

桃園市與日本宮崎縣自2017年締結友好城市以來，各領域交流頻繁。宮崎縣台灣交流大使星原透昨率團訪問桃園，桃市府祕書處長曾俊豪代表市長張善政親自接待，雙方針對林木產業發展、歷史木造建築修繕及文化資產保存等議題展開深度交流；會後訪團也特別前往日式古蹟活化典範「桃園77藝文町」實地參訪，借鏡桃園在日式警察宿舍群的維護與再生經驗。

曾俊豪指出，近年宮崎選手參與「2024桃園半程馬拉松－石門水庫楓半馬」、宮崎縣河野知事率團參加「2025台灣燈會在桃園」，以及宮崎縣都城市運動少年團與桃園多所國小進行棒球友誼賽等，展現兩座城市友好交流的豐碩成果。

曾俊豪表示，桃園積極推動歷史建築保存與再利用，全市目前有16處、共41棟日式木造建築，此次安排訪團參觀的「桃園77藝文町」為代表案例，其前身為日式警察宿舍，市府重新修建並活化為文創園區。他建議宮崎縣產業界可組團來台參加木材家具展、文創設計展等活動，推廣宮崎林木產業在台知名度。

星原透表示，此行預定前往台灣6個縣市交流，因桃園市與宮崎縣有深厚交流情誼，故以桃園作為首站；受少子化影響，日本每年新建木造建築減少，宮崎縣政府因此積極拓展海外市場，並為因應各國氣候，已與台灣學校合作精進防腐、防潮技術，未來將著重與設計、建築等領域人士互動，也歡迎台灣同業到宮崎縣交流。

同行的宮崎縣森林林業協會專務理事福田芳光補充，宮崎出產的木材用途廣泛，除作為建材外，也應用在幼教領域，包含課桌椅、木製玩具等。

會後星原透一行前往桃園77藝文町實地參訪。77藝文町為桃園區第一處規畫的日式宿舍建築群，命名由市民投票選出，結合日治時期建築及中正路77巷的意涵。文化局專門委員董俊仁向訪團介紹市府日式建築群維護經驗，訪團也分享宮崎縣專業林木技術與保存經驗，雙方就木造建築修繕及文化資產維護進行深度交流。