楊策創新管理蛋中雞場獲選農業達人 苗縣府表揚

苗栗縣24歲青農楊策以現代化數據管理及科學防疫等創新模式經營蛋中雞育成場，扮演蛋雞產業鏈中的關鍵角色，並榮獲115年全國農業達人選拔大賽亞軍，今天在縣府接受表揚。

苗栗縣長鍾東錦今天在縣府會客室接見表揚楊策，頒發表揚狀恭賀獲得全國農業達人亞軍，並讚揚他突破傳統經營模式，除提升整體競爭力，也為蛋雞產業樹立全新典範。

楊策的父母飼養土雞，從小耳濡目染，求學階段就讀苗栗農工，就曾以「天外棲雞－改良式棲架與雞隻生長之關係」作品，拿到第59屆中小學科學展覽會高級中等學校組全國第3名佳績；考取屏東科技大學科技農業學系公費班，並持續投入養雞研究，技術經驗日臻成熟。

和父母不同的是，楊策決心從肉雞轉型養殖蛋中雞。他說，「蛋中雞」是指即將進入產蛋階段的青年蛋雞，其健康狀況與品質，將直接影響後續蛋雞產能、蛋品品質及農民收益，是蛋雞產業中極為關鍵的重要環節。

有鑑於過去產業常面臨資訊不透明、品質參差不齊及交易風險高等問題，雞農多仰賴中間人介紹，缺乏完善保障機制等問題，楊策導入「去中間化、數據化管理」，並結合ELISA檢測等科學防疫措施，即時掌握雞群健康狀況，提前預防疫病風險。

楊策指出，「直接對接客戶」與「透明化生產流程」的經營模式，加上科學防疫與完善售後服務等創新作法，有助明顯提升產量與品質穩定度。

縣府農業處指出，楊策經營的蛋中雞育成場專門將1日齡蛋雞育成至約90日齡後，提供給蛋雞農銜接產蛋階段，扮演苗栗蛋雞產業鏈中「承上啟下」的重要關鍵角色。

鍾東錦說，做生意講求誠信、好的客戶服務，他肯定楊策展現苗栗青年農民在專業技術與產業創新上的卓越實力，是年輕人的楷模，值得其他返鄉青農效法，並期許農業單位持續推動青農輔導政策，促進農業創新升級與永續發展，培育更多「楊策」，讓苗栗農業蓬勃發展。