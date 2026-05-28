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蕭美琴由陳品安陪同訪苗栗 進聯大參訪、入天后宮參拜還到市場嘗小吃
副總統蕭美琴今天再度造訪苗栗，上午前往國立聯合大學與學生近距離交流。民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安表示，日前看到聯大畢聯會發文希望邀副總統參與畢業活動，因此協助轉達給副總統辦公室，很高興今天順利成行，讓學生留下難忘回憶。
陳品安上午陪同蕭副總統參訪校園，欣賞聯大學生拿下「苗栗客家龍競技」冠軍的𪹚龍團隊演出，並體驗由師生共同開發的客語AI機器人、還有將AI與語言結合開發的「客家GPT」軟體及應用程式。陳品安表示，從傳統客家文化到科技創新，都能看見苗栗年輕世代的創意與能量。
蕭美琴這次再度造訪苗栗，與先前一樣未對外公開行程。她在參訪活動過程中與學生輕鬆互動，分享生涯經驗、關心青年未來發展，彼此毫無距離感，現場氣氛熱絡；陳品安感謝聯大畢聯會長松鉑莘的用心安排，及侯帝光校長率領的行政團隊全力支持。
陳品安團隊表示，蕭副總統上午和聯大師生交流後，由陳品安陪同蕭副總統前往苗栗天后宮參拜，由主委林岳爐接待，祈求地方平安、鄉親順心。隨後也推薦副總統到南苗市場內的客家小吃「大妹餛飩肉圓」用餐，品嘗苗栗在地特色水晶餃，搭配傳統韭菜醬油佐料。陳品安笑說，很多苗栗人都說「韭菜醬油根本是苗栗人的血液」，可說是苗栗最具代表性的家鄉調味料。
陳品安表示，副總統非常關心苗栗的地方建設與民眾心聲，從校園到市場展現無比親和力，歡迎副總統常常走訪苗栗。
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