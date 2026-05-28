快訊

明高溫略降！這2地恐有短延時強降雨 下周「薔蜜」接近北東水氣增

獨／高雄「美濃大峽谷」盜採案幕後大咖浮出檯面 市議員胞兄被約談

黃仁勳離台直奔南韓！傳下周將會三星、LG高層 布局AI新版圖

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭美琴由陳品安陪同訪苗栗 進聯大參訪、入天后宮參拜還到市場嘗小吃

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
蕭美琴副總統（中）上午由陳品安（右）、不分區立委林月琴（左） 陪同到苗栗參訪、品嘗苗栗道地小吃水晶餃。圖／陳品安團隊提供
蕭美琴副總統（中）上午由陳品安（右）、不分區立委林月琴（左） 陪同到苗栗參訪、品嘗苗栗道地小吃水晶餃。圖／陳品安團隊提供

副總統蕭美琴今天再度造訪苗栗，上午前往國立聯合大學與學生近距離交流。民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安表示，日前看到聯大畢聯會發文希望邀副總統參與畢業活動，因此協助轉達給副總統辦公室，很高興今天順利成行，讓學生留下難忘回憶。

陳品安上午陪同蕭副總統參訪校園，欣賞聯大學生拿下「苗栗客家龍競技」冠軍的𪹚龍團隊演出，並體驗由師生共同開發的客語AI機器人、還有將AI與語言結合開發的「客家GPT」軟體及應用程式。陳品安表示，從傳統客家文化到科技創新，都能看見苗栗年輕世代的創意與能量。

蕭美琴這次再度造訪苗栗，與先前一樣未對外公開行程。她在參訪活動過程中與學生輕鬆互動，分享生涯經驗、關心青年未來發展，彼此毫無距離感，現場氣氛熱絡；陳品安感謝聯大畢聯會長松鉑莘的用心安排，及侯帝光校長率領的行政團隊全力支持。

陳品安團隊表示，蕭副總統上午和聯大師生交流後，由陳品安陪同蕭副總統前往苗栗天后宮參拜，由主委林岳爐接待，祈求地方平安、鄉親順心。隨後也推薦副總統到南苗市場內的客家小吃「大妹餛飩肉圓」用餐，品嘗苗栗在地特色水晶餃，搭配傳統韭菜醬油佐料。陳品安笑說，很多苗栗人都說「韭菜醬油根本是苗栗人的血液」，可說是苗栗最具代表性的家鄉調味料。

陳品安表示，副總統非常關心苗栗的地方建設與民眾心聲，從校園到市場展現無比親和力，歡迎副總統常常走訪苗栗。

蕭美琴副總統（前排右二）在參訪活動過程中與學生輕鬆互動。圖／陳品安團隊提供
蕭美琴副總統（前排右二）在參訪活動過程中與學生輕鬆互動。圖／陳品安團隊提供

蕭美琴副總統今天再度造訪苗栗，上午參訪聯合大學後，轉往苗栗天后宮參拜。圖／陳品安團隊提供
蕭美琴副總統今天再度造訪苗栗，上午參訪聯合大學後，轉往苗栗天后宮參拜。圖／陳品安團隊提供

蕭美琴副總統（中）上午由陳品安（右）陪同參訪國立聯合大學，並與聯大校長侯帝光合影。圖／陳品安團隊提供
蕭美琴副總統（中）上午由陳品安（右）陪同參訪國立聯合大學，並與聯大校長侯帝光合影。圖／陳品安團隊提供

陳品安上午陪同蕭美琴副總統參訪聯大校園，並欣賞聯大學生拿下「苗栗客家龍競技」冠軍的𪹚龍團隊演出。圖／陳品安團隊提供
陳品安上午陪同蕭美琴副總統參訪聯大校園，並欣賞聯大學生拿下「苗栗客家龍競技」冠軍的𪹚龍團隊演出。圖／陳品安團隊提供

蕭美琴副總統（右）上午由陳品安（左）陪同參訪國立聯合大學，圖／陳品安團隊提供
蕭美琴副總統（右）上午由陳品安（左）陪同參訪國立聯合大學，圖／陳品安團隊提供

蕭美琴上午由民進黨苗栗縣長參選人陳品安陪同，到國立聯合大學參訪。圖／陳品安團隊提供
蕭美琴上午由民進黨苗栗縣長參選人陳品安陪同，到國立聯合大學參訪。圖／陳品安團隊提供

蕭美琴 苗栗 陳品安

延伸閱讀

苗栗泰安鄉交通路網「最後一哩路」動土 將闢建高架橋跨越大湖溪谷

影／苗栗縣府攜手必紅演藝推全縣18鄉鎮英文演講賽 盼以語言鏈結世界

睽違11年...頭份建國國中學生再獲苗栗「文狀元」

影／國中小學力檢測明登場 苗栗2.6萬學生受測…今年增英聽等4考科

相關新聞

蕭美琴由陳品安陪同訪苗栗 進聯大參訪、入天后宮參拜還到市場嘗小吃

副總統蕭美琴今天再度造訪苗栗，上午前往國立聯合大學與學生近距離交流。民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安表示，日前看到聯大畢聯會發文希望邀副總統參與畢業活動，因此協助轉達給副總統辦公室，很高興今天順利成行，讓學生留下難忘回憶。

後龍西瓜節6月6登場…西瓜免費品嘗吃到飽 晚間還有台語經典演唱會

2026後龍西瓜節將於6月6日周六下午3點在後龍鎮公所前廣場盛大舉行，今年結合西瓜品嘗、台語經典演唱會與美食市集，鎮公所邀請全台民眾一起來後龍「吃好瓜、聽好歌、遊好景」，感受最熱鬧的海線夏日盛典。

3天湧進逾890人！竹縣關西發5千掀遷戶潮 律師解析幽靈人口認定關鍵

新竹縣關西鎮普發5000元引爆遷戶潮，近3天遷徙人口逾890人，也牽動下屆縣議員席次變化。竹東鎮6名議員今質疑此舉恐涉「幽靈人口」，呼籲檢調清查。律師指出，若選舉期間基於支持特定候選人集體遷入，甚至出現異常戶籍狀況，恐涉虛偽遷徙與選罷法問題。

苗栗7月9日將發行苗栗幣 參加政令宣導、地方特色行銷都有機會領取

苗栗縣政府推動苗栗幣數位點數平台，將於7月9日透過APP「發行」苗栗幣，縣府將透過各種政令宣導、推廣苗栗特色等活動來發放苗栗幣點數，盼引導民眾、遊客到縣內的特約店家消費，促進在地消費循環，進一步帶動餐飲、旅宿、零售、觀光、休閒及服務業等多元產業商機，打造多贏局面。

芎林開發掀爭議 時力憂轉作追思會館 業者澄清非殯葬設施

新竹縣芎林鄉近期傳出「假建工廠作殯葬」疑慮，時代力量黨主席王婉諭今天偕同竹北東區議員參選人張育慈、芎林鄉民代表彭信康，針對芎林鄉上山壹段678地號開發案提出質疑，認為業者申請廠房倉庫建照，擔憂完工後恐轉作「芎林追思會館」，要求縣府徹查、釐清開發用途。業者親友代為澄清，未來主要作為殯葬周邊商品存放與展示用途，如蓮花塔、米塔等擺設物品，並非外界所稱的追思會館或殯葬設施。

新竹棒球場再掀藍綠戰火 陳慶齡批前朝爛尾、莊競程酸重新包裝

新竹市政府今召開新竹棒球場重啟進度記者會，藍綠再度交火。民進黨新竹市長參選人莊競程昨質疑棒球場等重大建設延宕多年，高虹安市府直到任期將屆滿，才把市政建設「重新包裝」再提出；市議會國民黨團總召陳慶齡今則反駁，棒球場問題源自前市長任內留下的工程缺失，高市府是在檢測與善後。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。