竹市公私協力復育香山濕地 台灣旱招潮蟹再現

新竹市政府號召企業，攜手推動香山濕地棲地復育已逾1年，一起清除海濱植物海馬齒，成功觀察到台灣旱招潮蟹重新築起典型的「煙囪巢」，象徵棲地環境逐漸恢復健康與穩定。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，外來種海馬齒生長迅速，會茂密地覆蓋泥灘地表，影響招潮蟹生存，市府結合企業志工投入香山濕地復育工作，為招潮蟹打造更適合生存的家園。

市府指出，有2家科技公司號召企業員工一起走入香山濕地，分別移除242公斤及456公斤海馬齒。有員工開心分享，在清除過程中看見台灣旱招潮蟹棲地重新露出泥灘地面，令人感到相當振奮。

為了讓民眾感受香山濕地之美，新竹市府產業發展處指出，市府也邀請由南港社區長輩組成的團體「千歲藝術家」，與企業志工們一起用海洋廢棄物創作藝術作品，盼讓香山濕地成為推動環境教育與生態保育的新亮點。

產發處指出，未來市府將持續結合大學與企業資源，深化社區參與及地方創生，提升居民對濕地保育的認同感與行動力，共同打造兼具生態保育、文化傳承與地方永續的海洋城市。