新竹棒球場估8月中竣工 擬實戰壓力測試後啟用

新竹市政府今天舉行新竹棒球場重啟進度記者會，宣布工程預計8月中旬竣工，後續將導入高強度實戰壓力賽，確保安全才啟用。

新竹市政府工務處長陳明錚簡報說明指出，市府已移除場內廢棄物，近期將鋪設透水層，預計7月底完成人工草毯，預計8月中旬硬體竣工並進行國際認證。

教育處長林立生表示，新竹棒球場未來以頂級賽事（國際邀請賽）、基層培育、藝文展演及結合城市行銷的親子活動為主軸，將持續嚴格督導收尾工程。

曾為棒球選手的副市長林琨瀚說，球場尚未確認安全無虞前，將循序漸進推動，竣工後考慮啟動高強度實戰壓力賽，以確認場地穩定度，也透過球員試打的真實體感回饋，作為場地安全啟用的檢驗指標。

出席記者會的國民黨新竹市議員陳慶齡表示，前市府未完成驗收便啟用球場，導致球員受傷與廢棄物掩埋等問題，後來雖因廠商保全證據及清除垃圾導致延宕，但已逐步展現成果，呼籲外界正視工程問題，不要以政治操作模糊焦點。

民進黨新竹市議員劉崇顯向中央社記者說，新竹市長高虹安4年任期即將結束，連1場職棒比賽都辦不了，也不敢承諾何時可讓職棒重返新竹，應該要親自向新竹市民與球迷致上最大歉意。

時代力量新竹市議員林彥甫指出，雖認同球場測試應循序漸進，但市府表明2、3年後才會找職業球團合作，等於明、後年幾乎無法在新竹看到職棒，讓球迷等太久，呼籲場地確認安全後，應積極爭取明年度職棒賽事。

民眾黨新竹市議員宋品瑩說，球場過去經歷球員受傷、埋廢棄物、結構疑慮等問題，市府徹底檢討與重新整修，對於球場將於8月完工表示肯定，期待能還給市民安全合規的球場。