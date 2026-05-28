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後龍西瓜節6月6登場…西瓜免費品嘗吃到飽 晚間還有台語經典演唱會

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
2026後龍西瓜節將於6月6日周六下午3點在後龍鎮公所前廣場盛大舉行，鎮公所今天上午為西瓜節宣傳，廣邀全台民眾一起來後龍「吃好瓜、聽好歌、遊好景」，感受最熱鬧的海線夏日盛典。圖／後龍鎮公所提供
2026後龍西瓜節將於6月6日周六下午3點在後龍鎮公所前廣場盛大舉行，鎮公所今天上午為西瓜節宣傳，廣邀全台民眾一起來後龍「吃好瓜、聽好歌、遊好景」，感受最熱鬧的海線夏日盛典。圖／後龍鎮公所提供

2026後龍西瓜節將於6月6日周六下午3點在後龍鎮公所前廣場盛大舉行，今年結合西瓜品嘗、台語經典演唱會與美食市集，鎮公所邀請全台民眾一起來後龍「吃好瓜、聽好歌、遊好景」，感受最熱鬧的海線夏日盛典。

後龍鎮公所上午為今年西瓜節宣傳，後龍鎮長謝清輝、代表會主席花麗卿等人強調，後龍鎮因地形靠海、日照充足，加上沙質土壤排水性佳，孕育出甜度高、水分足、口感細緻的優質西瓜，日本時代更曾被譽為進貢日本天皇的「台灣第一瓜」。多年來，後龍西瓜憑藉穩定品質與好口碑，成為許多民眾每年夏季指定購買的熱門水果。

鎮公所表示，後龍是全苗栗最重要的西瓜產地，栽培面積可達200公頃，主力品種包括華寶（大西瓜）、無籽西瓜及甜美人，今年有部分瓜田受到四月初豪雨影響，產期稍微延後，目前上市的西瓜多來自地勢較高區域，在後續穩定日照滋養下，品質依然優良。鎮公所將於活動當天正式「開瓜」，提供民眾免費品嘗，要讓大家感受後龍西瓜的香甜魅力。

除了「西瓜吃到飽」，晚間7點安排台語經典演唱會，卡司強大，包括曾為後龍西瓜節拍攝微電影的金曲歌王許富凱、擁有高人氣與破億點閱歌曲的李千娜，還有曾瑋中、蔡佳麟、賴慧如、王茉聿等人氣藝人輪番演出，陪伴民眾一起度過熱情夏夜。

當天活動周邊還結合美食市集，有各式各樣的在地小吃與特色攤位，讓民眾能邊吃美食、邊聽音樂、並感受後龍的人情味。謝清輝表示，歡迎全台民眾提早安排後龍小旅行，推薦大家先到好望角賞百合花、欣賞無敵海景，再到後龍慈雲宮廟口吃小吃，傍晚再到公所廣場前一起大口品嘗西瓜，晚上7點全家大小一起欣賞台語經典演唱會，度過一個美好的後龍夏日西瓜節。

後龍西瓜節6月6日登場，會場西瓜免費品嘗吃到飽， 晚間還有台語經典演唱會。圖／後龍鎮公所提供
後龍西瓜節6月6日登場，會場西瓜免費品嘗吃到飽， 晚間還有台語經典演唱會。圖／後龍鎮公所提供

西瓜是後龍鎮著名特產，品質優良。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影
西瓜是後龍鎮著名特產，品質優良。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影

西瓜 台語 謝清輝

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