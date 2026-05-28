3天湧進逾890人！竹縣關西發5千掀遷戶潮 律師解析幽靈人口認定關鍵

新竹縣關西鎮普發5000元引爆遷戶潮，近3天遷徙人口逾890人，也牽動下屆縣議員席次變化。竹東鎮6名議員今質疑此舉恐涉「幽靈人口」，呼籲檢調清查。律師指出，若選舉期間基於支持特定候選人集體遷入，甚至出現異常戶籍狀況，恐涉虛偽遷徙與選罷法問題。

由於關西鎮人口流失，下屆縣議員席次原本恐從2席減為1席，關西鎮代表會日前通過「振興發展自治條例」草案，只要在5月29日前設籍關西，每人可領5000元，引爆遷戶潮。

也因關西人口增加後，連帶影響竹東、五峰選區席次減少1席。對此，竹東鎮6名議員上官秋燕、彭余美玲、鄭朝鐘、黃豪杰、楊昌德、林昭錡，以及竹東鎮長郭遠彰今天出面抗議，質疑選制失衡，並呼籲相關單位清查是否涉及不實遷徙，讓制度回歸公平。

上官秋燕強調，公部門將在5月29日前進行人口數統計，在這個關鍵節骨眼刻意遷戶籍，極易被認定為幽靈人口。她呼籲民眾切勿因小失大，此行為觸犯「戶籍法」可處9千元，也涉及公務員登載不實罪，最重可判處3年以下有期徒刑，並科15000元罰金等。她強調「我們不是要擋人財路，但要用正當行為來做。」

律師錢炳村表示，近期關西鎮因普發5000元振興金，加上下屆縣議員席次可能從2席減為1席，引發不少民眾遷入戶籍，但若單純是為了領取福利或個人考量遷戶籍，且沒有涉及支持特定候選人、影響選舉結果、居住事實等，原則上不會構成所謂「幽靈人口」問題。

錢炳村指出，人民本來就有居住與遷徙自由，「戶籍法本質上是戶籍管理，不是限制人民住在哪裡」。他舉例，不少人為了學區、福利或生活便利遷戶籍，甚至有人將戶籍設在外縣市多年，實際卻未長住，這在台灣相當常見。

不過他也提醒，若是在選舉期間，基於支持特定候選人、特定陣營而集體遷入，甚至出現「一屋遷進數十人」等異常情形，就可能被認定涉及虛偽遷徙，進一步衍生違反選罷法問題，屆時檢調單位就可能介入調查。