快訊

AI能獨撐多久？台日韓仰賴單一出口風險 經濟學人全說了

孫安佐涉槍砲重罪恐關10年！孫鵬回應了 與狄鶯急組律師團3度救子

聽新聞
0:00 / 0:00

3天湧進逾890人！竹縣關西發5千掀遷戶潮 律師解析幽靈人口認定關鍵

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
竹東鎮6名議員上官秋燕、彭余美玲、鄭朝鐘、黃豪杰、楊昌德、林昭錡及竹東鎮長郭遠彰今天出面抗議，質疑選制失衡，呼籲清查是否涉及不實遷徙，讓制度回歸公平。記者郭政芬／攝影
竹東鎮6名議員上官秋燕、彭余美玲、鄭朝鐘、黃豪杰、楊昌德、林昭錡及竹東鎮長郭遠彰今天出面抗議，質疑選制失衡，呼籲清查是否涉及不實遷徙，讓制度回歸公平。記者郭政芬／攝影

新竹縣關西鎮普發5000元引爆遷戶潮，近3天遷徙人口逾890人，也牽動下屆縣議員席次變化。竹東鎮6名議員今質疑此舉恐涉「幽靈人口」，呼籲檢調清查。律師指出，若選舉期間基於支持特定候選人集體遷入，甚至出現異常戶籍狀況，恐涉虛偽遷徙與選罷法問題。

由於關西鎮人口流失，下屆縣議員席次原本恐從2席減為1席，關西鎮代表會日前通過「振興發展自治條例」草案，只要在5月29日前設籍關西，每人可領5000元，引爆遷戶潮。

也因關西人口增加後，連帶影響竹東、五峰選區席次減少1席。對此，竹東鎮6名議員上官秋燕、彭余美玲、鄭朝鐘、黃豪杰、楊昌德、林昭錡，以及竹東鎮長郭遠彰今天出面抗議，質疑選制失衡，並呼籲相關單位清查是否涉及不實遷徙，讓制度回歸公平。

上官秋燕強調，公部門將在5月29日前進行人口數統計，在這個關鍵節骨眼刻意遷戶籍，極易被認定為幽靈人口。她呼籲民眾切勿因小失大，此行為觸犯「戶籍法」可處9千元，也涉及公務員登載不實罪，最重可判處3年以下有期徒刑，並科15000元罰金等。她強調「我們不是要擋人財路，但要用正當行為來做。」

律師錢炳村表示，近期關西鎮因普發5000元振興金，加上下屆縣議員席次可能從2席減為1席，引發不少民眾遷入戶籍，但若單純是為了領取福利或個人考量遷戶籍，且沒有涉及支持特定候選人、影響選舉結果、居住事實等，原則上不會構成所謂「幽靈人口」問題。

錢炳村指出，人民本來就有居住與遷徙自由，「戶籍法本質上是戶籍管理，不是限制人民住在哪裡」。他舉例，不少人為了學區、福利或生活便利遷戶籍，甚至有人將戶籍設在外縣市多年，實際卻未長住，這在台灣相當常見。

不過他也提醒，若是在選舉期間，基於支持特定候選人、特定陣營而集體遷入，甚至出現「一屋遷進數十人」等異常情形，就可能被認定涉及虛偽遷徙，進一步衍生違反選罷法問題，屆時檢調單位就可能介入調查。

新竹

延伸閱讀

「關西普發5千」掀遷籍潮保2席議員！竹東恐減1席 6議員與鎮長出面抗議

竹縣議員增減 關西遷籍潮 竹東五峰反彈

竹縣關西砸錢保議員席次！設籍領5千元 3天遷入逾890人

苗栗頭屋恐減4席鄉代「不可逆趨勢」

相關新聞

新竹棒球場挖到「兩座國際游泳池」廢棄物 拚8月完工驗收

新竹市政府今公布新竹棒球場最新改善進度，去年9月底復工後，持續挖出大量廢棄掩埋物，遠超原先預期，加上土方政策緊縮、人工草皮海運與瀝青材料受國際情勢影響，導致工程展延，預計8月中完工驗收。市府強調，將以安全為優先，不會急就章啟用，後續也將採OT模式招商營運，循序恢復棒球賽事。

後龍西瓜節6月6登場…西瓜免費品嘗吃到飽 晚間還有台語經典演唱會

2026後龍西瓜節將於6月6日周六下午3點在後龍鎮公所前廣場盛大舉行，今年結合西瓜品嘗、台語經典演唱會與美食市集，鎮公所邀請全台民眾一起來後龍「吃好瓜、聽好歌、遊好景」，感受最熱鬧的海線夏日盛典。

3天湧進逾890人！竹縣關西發5千掀遷戶潮 律師解析幽靈人口認定關鍵

新竹縣關西鎮普發5000元引爆遷戶潮，近3天遷徙人口逾890人，也牽動下屆縣議員席次變化。竹東鎮6名議員今質疑此舉恐涉「幽靈人口」，呼籲檢調清查。律師指出，若選舉期間基於支持特定候選人集體遷入，甚至出現異常戶籍狀況，恐涉虛偽遷徙與選罷法問題。

苗栗7月9日將發行苗栗幣 參加政令宣導、地方特色行銷都有機會領取

苗栗縣政府推動苗栗幣數位點數平台，將於7月9日透過APP「發行」苗栗幣，縣府將透過各種政令宣導、推廣苗栗特色等活動來發放苗栗幣點數，盼引導民眾、遊客到縣內的特約店家消費，促進在地消費循環，進一步帶動餐飲、旅宿、零售、觀光、休閒及服務業等多元產業商機，打造多贏局面。

芎林開發掀爭議 時力憂轉作追思會館 業者澄清非殯葬設施

新竹縣芎林鄉近期傳出「假建工廠作殯葬」疑慮，時代力量黨主席王婉諭今天偕同竹北東區議員參選人張育慈、芎林鄉民代表彭信康，針對芎林鄉上山壹段678地號開發案提出質疑，認為業者申請廠房倉庫建照，擔憂完工後恐轉作「芎林追思會館」，要求縣府徹查、釐清開發用途。業者親友代為澄清，未來主要作為殯葬周邊商品存放與展示用途，如蓮花塔、米塔等擺設物品，並非外界所稱的追思會館或殯葬設施。

新竹棒球場再掀藍綠戰火 陳慶齡批前朝爛尾、莊競程酸重新包裝

新竹市政府今召開新竹棒球場重啟進度記者會，藍綠再度交火。民進黨新竹市長參選人莊競程昨質疑棒球場等重大建設延宕多年，高虹安市府直到任期將屆滿，才把市政建設「重新包裝」再提出；市議會國民黨團總召陳慶齡今則反駁，棒球場問題源自前市長任內留下的工程缺失，高市府是在檢測與善後。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。