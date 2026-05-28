國家太空中心拚擴編 柯建銘協調用地、莊競程喊留住科研人才

國家太空中心（TASA）因組織擴編與業務成長，面臨用地不足問題。立委柯建銘昨邀集經濟部、國科會及太空中心跨部會協調，研議利用中油土地重劃契機協助擴編。民進黨新竹市長參選人莊競程表示，新竹具完整太空人才與產學供應鏈，盼打造台灣太空基地，留住頂尖人才。

政府將太空產業列為國家「六大核心戰略產業」之一，國家太空中心肩負推動自主研發與太空經濟的重要任務，期盼打造台灣下一座「護國神山」。但隨著組織擴編與各型太空業務快速成長，現有空間已趨近飽和，太空中心與國科會正積極在現址車程半小時範圍內尋找適合用地，新竹因此被視為關鍵布局地點。

適逢台灣中油公司土地辦理公辦重劃，為協助國家太空中心解決用地瓶頸，柯建銘昨主持跨部會協調會議，邀集經濟部長龔明鑫、國科會主委吳誠文、國家太空中心主任吳宗信及國營事業管理司等單位與會，共同商討後續規畫。

任職陽明交通大學助理教授、台灣智庫前執行長的新竹市長參選人莊競程，以及新竹市議員曾資程也受邀出席，從科技政策與地方發展角度提出建議。

莊競程表示，新竹是台灣半導體與太空科研重鎮，國家太空中心必須留在新竹，關鍵就在於當地已累積難以取代的頂尖人才庫與完整產學供應鏈，過去在曾資程議員、柯建銘與前新竹市長林智堅努力下，新竹油庫得以廢除，如今透過中油土地重劃契機，由中央跨部會合作推動，是替台灣未來科技戰略定錨的重要一步。

會中經充分討論後，各方達成高度共識，後續將由國科會與太空中心正式向經濟部提出整體用地規畫與核心需求，經濟部也將全力協助，研議透過「重大建設、畫定策略性更新地區」等法規途徑推動。相關規畫除可解決太空中心擴編空間不足問題，也被視為台灣未來數十年發展太空產業的重要基礎。