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芎林山坡地建照被控疑作殯葬用 竹縣府：未發許可

中央社／ 新竹縣28日電

時代力量黨主席王婉諭今天說，芎林鄉1筆以廠房倉庫名義申請建照的山坡地，業者招商企劃卻規劃追思會館及塔位等殯葬設施，質疑與核准用途不符；縣府說，未核發任何殯葬許可。

時代力量黨主席王婉諭今天與芎林鄉民代表彭信康等人，在新竹縣政府大門口召開記者會，質疑芎林鄉1處山坡地疑設「芎林追思會館」開發爭議，要求縣府說明。

王婉諭說，芎林鄉678地號位於第4公墓附近山坡地，面積約530多坪，業者以近新台幣2500萬元購入後，以申請廠房倉庫建照，而該地依法可興建工廠及倉庫，縣府也依程序核發建築執照。

她表示，不過，業者對外招商企劃卻以「芎林追思會館」為名，規劃淨身化妝室、大眾牌位及家族塔位等設施，依殯葬管理條例相關定義，屬於殯葬設施，質疑與建照核准的廠房倉庫用途不符。

新竹縣政府透過文字表示，截至目前為止，尚未收到設立「殯葬設施」（如殯儀館、禮廳、靈堂等）的申請，此基地目前登記或申請的用途，並非殯葬相關設施，縣府也未核發任何殯葬許可。

縣府指出，對於民眾憂心此處有「假建工廠、卻設殯葬設施」等疑慮，若此建築物啟用後，確實查獲未經核准擅自作殯葬設施使用，屬違法行為，將依「殯葬管理條例」開罰。

業者接受媒體訪問表示，建照是依法申請，而現場目前僅進行整地，未來主要作為殯葬相關商品存放與展示等，如蓮花塔、米塔等擺設物品，並非外界所稱的追思會館或殯葬設施。

王婉諭 時代力量 新竹

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