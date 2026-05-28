苗栗7月9日將發行苗栗幣 參加政令宣導、地方特色行銷都有機會領取

苗栗縣政府推動苗栗幣數位點數平台，將於7月9日透過APP「發行」苗栗幣，縣府將透過各種政令宣導、推廣苗栗特色等活動來發放苗栗幣點數，盼引導民眾、遊客到縣內的特約店家消費，促進在地消費循環，進一步帶動餐飲、旅宿、零售、觀光、休閒及服務業等多元產業商機，打造多贏局面。

縣議員陳碧華上午在議會總質詢針對「苗栗幣」的使用及功能提出疑問。縣府數位研考處長黃智群說明，強調苗栗幣屬於「城市幣」，目前全台已有新北、台東、雲林等縣市發行城市幣，苗栗推動的腳步在全台可說是相當前面，縣府5月間已完成5場招商說明會，目前已有200多家商店合作成為特約店家。

黃智群表示，苗栗幣的APP正申請上架中，未來包括安卓、蘋果兩大手機系統都可下載使用。苗栗幣1個點數等於1元台幣，民眾參加縣府及相關單位的政令宣導、推廣特色活動，都有機會取得點數到縣內特約商店折抵消費使用，合作店家都是縣內獨立的營業店家，全國性的大型連鎖店目前還不適用；至於苗栗幣的使用期限，將由縣府各局處、機關辦理活動時自行訂定。

黃智群指出，因應數位轉型，讓鄉親參與智慧服務體驗，苗栗幣平台不僅是數位點數工具，更是帶動地方經濟與推廣特色店家的重要政策。店家加入特約店家後，除可承接苗栗幣帶來的消費人潮，也有機會透過官方平台曝光，讓更多人看見苗栗優質店家與特色商品服務，商家也可自行加碼提出配套優惠，創造1加1大於2的加值效果，縣府將持續整合數位工具與地方產業資源，協助在地店家掌握新型態消費趨勢，創造更多客源與營收機會。

縣府7月發行苗栗幣，目前已推出「懶人包」及說帖，鼓勵鄉親多了解使用。懶人包以淺顯方式行銷苗栗幣，例如「一句話介紹」苗栗幣就是縣府發給鄉親的數位點數，完成任務可領幣，到特約商店消費可折抵，讓優惠留給民眾，也把消費力帶進苗栗在地店家。「苗栗幣是什麼？」鄉親朋友未來到苗栗參加活動、看宣導、填問卷、掃碼報到，不只可獲得資訊，還有機會拿到「苗栗幣」，苗栗幣是縣府推動的數位點數，概念很簡單，縣府把活動獎勵變成手機裡看得到、用得到的點數，大家拿到後，就能到合作店家折抵消費。換句話說，它不是抽象的政策，而是可變成一杯飲料、一份餐點、一項商品折抵的生活優惠。

「APP怎麼下載？」苗栗幣預計7月9日上線啟用。上線後，大家可打開 App Store 或 Google Pla，搜尋「苗栗幣」下載；也可以掃描縣府公告、活動海報、宣傳單或現場立牌上的QR Code。下載後依畫面註冊會員，就能查看自己的點數餘額、正進行的任務，及附近有哪些特約商店可使用。長輩不熟手機也不用擔心，各單位辦活動時，可協助鄉親下載、註冊與操作。至於店家如何加入平台，只要是縣內實體據點、合法商品服務，公司行號及個人戶皆可申請。

縣議員陳碧華上午在議會總質詢針對「苗栗幣」的使用及功能提出疑問。縣府數位研考處長黃智群提出說明，強調苗栗幣屬於「城市幣」，將於7月9日上線，縣府在5月間已完成5場招商說明會，現已有200多家合作成為特約店家。圖／記者胡蓬生攝自議會直播

苗栗縣政府7月9日將發行「苗栗幣」，圖為縣府製作的說帖。圖／苗栗縣政府提供