芎林開發掀爭議 時力憂轉作追思會館 業者澄清非殯葬設施

新竹縣芎林鄉近期傳出「假建工廠作殯葬」疑慮，時代力量黨主席王婉諭今天偕同竹北東區議員參選人張育慈、芎林鄉民代表彭信康，針對芎林鄉上山壹段678地號開發案提出質疑，認為業者申請廠房倉庫建照，擔憂完工後恐轉作「芎林追思會館」，要求縣府徹查、釐清開發用途。業者親友代為澄清，未來主要作為殯葬周邊商品存放與展示用途，如蓮花塔、米塔等擺設物品，並非外界所稱的追思會館或殯葬設施。

彭信康表示，目前已收到超過2500份鄉親連署，明確反對在上山壹段678地號設置生命會館。他指出，芎林鄉人口僅約2萬多人，鄰近竹東已設有公辦公營生命園區，地方並無再增設殯葬設施的需求，呼籲縣府正視民意、審慎把關。

新竹縣政府民政處回應，目前未收到任何殯葬設施申請案，也未核發相關許可。對於地方的質疑，若未來查獲違法作為殯葬設施使用，將依「殯葬管理條例」重罰，未來若有違規營業情形，將主動徹查、依法處分。

王婉諭表示，芎林鄉678地號位於第4公墓附近山坡地，面積約530多坪，業者斥資近2500萬元購地，以廠房倉庫名義申請建照，縣府也依法核准。但她指出，業者對外招商企畫書卻以「芎林追思會館」名義規畫淨身化妝室、大眾牌位及家族塔位等設施，實質已屬殯葬用途，縣府應該徹查。

王婉諭質疑，華克負責人是芎林鄉代魏賢祥之子，而同地址登記的巖陵人本公司的代表人是魏賢祥配偶，且所在地正好是魏賢祥選區。她認為，兒子申請建照、配偶負責營運、地點又在父親選區，恐已違反基本利益迴避原則。

張育慈並舉台中、台南及苗栗等縣市規範為例，認為新竹縣殯葬管理自治條應增訂土地面積、禮廳規格及實質功能認定標準，並將常見規避名稱納入規範，避免業者鑽漏洞。

本報記者致電魏賢祥，魏賢祥強調並無利益衝突，公司申請均屬個人行為，他未協助接洽，建照也是依法申請，此說法已涉及汙衊公職人員與他本人。他表示，現場目前僅進行整地，未來主要作為殯葬周邊商品存放與展示用途，如蓮花塔、米塔等擺設物品，並非外界所稱的追思會館或殯葬設施。

魏賢祥也指出，相關計畫曾詢問地政士與顧問公司，但因不符變更條件，早已放棄該規畫，並非王婉諭、彭信康等人所描述情況。