新竹棒球場再掀藍綠戰火 陳慶齡批前朝爛尾、莊競程酸重新包裝

新竹市政府今召開新竹棒球場重啟進度記者會，藍綠再度交火。民進黨新竹市長參選人莊競程昨質疑棒球場等重大建設延宕多年，高虹安市府直到任期將屆滿，才把市政建設「重新包裝」再提出；市議會國民黨團總召陳慶齡今則反駁，棒球場問題源自前市長任內留下的工程缺失，高市府是在檢測與善後。

陳慶齡表示，新竹棒球場不只是工程問題，更牽涉球員安全、工程品質與市民信任。他指出，林智堅任內在球場尚未驗收前就啟用，號稱國際型棒球場，但後續卻陸續出現球員受傷、排水、草皮、垃圾掩埋及結構安全等問題。

陳慶齡說，市府實際開挖後，發現大量磚塊、混凝土等垃圾掩埋物，數量高達5000立方米，「相當於兩座國際標準游泳池」，這是不爭的事實。此外，球場也存在無梁板設計及載重不足等問題，高市府上任後重新邀請專業單位鑑定，持續開挖、檢測與重新施作，隨著工程深入，也發現過去很多沒有發現的問題。

陳慶齡表示，期間因廠商保全證據等因素，市府有1年時間無法施作，後續又花1年多處理垃圾清運、排水、載重與土壤回填等問題，因此以實際施作時間來看，目前進度算快。他也批評，部分民進黨人士因選舉將近，持續替前市府工程品質護航、洗白，不願面對前朝留下的問題，包括國際展演中心、總圖書館等重大工程，也都是前朝留下的爛尾工程。

對此，莊競程競選辦公室副發言人吳曼暄今表示，高虹安市長4年任內遲遲無法妥善處理棒球場問題，導致球迷長期無法進場觀賽，如今又在選前跟進莊競程提出的敬老福利政策，「過去三年可以做，卻拖到現在」。

吳曼暄指出，高虹安4年任內處理不好棒球場是事實，讓味全龍離開是事實，球迷無法進場看球是事實，連停車場長期封閉、無法提供市民使用也是事實。她強調，莊競程若當選市長，會尊重專業，讓新竹市民重新回到球場、正常觀看職棒賽事。