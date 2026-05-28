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極端高溫來襲！桃園率全國之先建三階段警戒機制

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府今舉辦「抗高溫調適對策應變兵棋推演」，考驗跨局處面對熱浪災害的即時應變能力。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府今舉辦「抗高溫調適對策應變兵棋推演」，考驗跨局處面對熱浪災害的即時應變能力。圖／桃園市環保局提供

極端高溫日益頻繁，桃園市政府今舉辦「抗高溫調適對策應變兵棋推演」，由19個局處共同參與，模擬蘆竹區連續多日出現攝氏38度以上極端高溫情境，並依「桃園市高溫應對指引」逐步啟動橙燈、紅燈警戒及高溫應變小組開設等程序，考驗跨局處面對熱浪災害的即時應變能力。

環保局長顏己喨指出，桃園率全國之先訂定「高溫應對指引」，建立科學化三階段警戒機制，依不同高溫風險啟動對應措施。橙燈為高溫連續三日達36度或單日達38度以上，紅燈則為連續三日達38度以上，市府將視警戒等級啟動跨局處應變作業，包括戶外勞工作業防護、弱勢關懷訪視、校園活動調整及醫療整備等措施，提升第一線防熱應變效率。

顏己喨表示，這次演練除高溫預警發布與通報機制外，也納入弱勢族群關懷、戶外作業管理、醫療整備、公共降溫措施等應變項目，並模擬高溫導致交通事故、油汙外洩等複合災害情境，強化各單位在極端氣候下的協調與處置能力。

環保局指出，蘆竹區去年曾出現39.1度高溫紀錄，是桃園重要高溫熱區之一。近年極端高溫事件頻率增加，高溫已不再只是天氣現象，逐漸成為影響公共健康、勞工作業、交通安全及城市治理的複合型風險，市府透過兵棋推演，提前盤點各局處應變能量，作為後續精進高溫調適政策的重要依據。

環保局表示，桃園同時全國首創建置「氣候調適圖台」，整合高溫熱區、室內外涼爽點及氣候風險資訊，提供市民即時查詢避暑空間。除公家機關、公園、農會及宮廟外，也納入大專院校、環保旅宿及大型商場，包括新光三越、遠東百貨、遠東SOGO、台茂購物中心及大江國際購物中心等場所，提供市民高溫期間休憩與避暑選擇。

桃園市政府今舉辦「抗高溫調適對策應變兵棋推演」，考驗跨局處面對熱浪災害的即時應變能力。圖／桃園市環保局提供
桃園市政府今舉辦「抗高溫調適對策應變兵棋推演」，考驗跨局處面對熱浪災害的即時應變能力。圖／桃園市環保局提供

高溫 桃園

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