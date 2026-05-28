「關西普發5千」掀遷籍潮保2席議員！竹東恐減1席 6議員與鎮長出面抗議

新竹縣關西鎮上周通過普發5千元，凡5月29日前設籍鎮民皆可領取，吸引大批民眾遷戶口，近3日遷徙人口已逾890人。由於關西鎮人口流失，下一屆縣議員席次原恐從2席減為1席，地方預估此次遷入潮有望保住2席，但也可能連帶影響竹東、五峰選區減少1席。竹東鎮6名議員上官秋燕、彭余美玲、鄭朝鐘、黃豪杰、楊昌德、林昭錡及竹東鎮長郭遠彰今天出面抗議，質疑選制失衡，呼籲清查是否涉及不實遷徙，讓制度回歸公平。

上官秋燕強調，公部門將在5月29日前進行人口數統計，在這個關鍵節骨眼刻意遷戶籍，極易被認定為幽靈人口。她呼籲民眾切勿因小失大，此行為觸犯「戶籍法」可處9千元，也涉及公務員登載不實罪，最重可判處3年以下有期徒刑，並科15000元罰金等。她強調「我們不是要擋人財路，但要用正當行為來做。」

彭余美玲說，若席次由6席縮減為5席，不僅削弱地方的發言權，更直接減少了屬於竹東鎮的資源分配與服務量能。她呼籲中選會重視地方聲音，針對5月22日後異常遷入的戶籍進行全面清查，在計算議員席次的人口基準時，應將此類不正常的人口流動納入審慎考量。

鄭朝鐘表示，這已直接影響到竹東鎮的議員席次與資源配置，呼籲選委會及中選會應主動介入清查，確認遷入者是否有實際居住事實，共同捍衛竹東鎮的權益。

郭遠彰說，竹東鎮要保住6席議員來為鎮民服務，竹東鎮人口目前約9.7萬至9.8萬人，為留住人口並吸引移居，包括將重陽敬老金由1千元提高至2千元，65歲生日禮金也從2千元加碼至3千元，並已責成財政、主計及民政等單位研擬更多獎勵與福利措施，盼帶動人口成長。

根據人口試算依據，新竹縣選委會回應，席次計算是以是以投票日前6個月的戶籍人口數為準。中選會先前於3月進行過初步試算，扣除原住民與鄉鎮等保障席次，但最終正確的席次答案，仍需以5月底人口數據結算後，由中選會發布為基準。

至於外界質疑選前遷戶籍恐涉及幽靈人口或不實遷徙問題，竹縣選委會指出，相關是否違法涉及刑事責任，屬司法機關認定範圍，民眾若有疑慮，可向檢警司法機關提出檢舉或訴訟。