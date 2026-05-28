新竹棒球場挖到「兩座國際游泳池」廢棄物 拚8月完工驗收

新竹市政府今公布新竹棒球場最新改善進度，去年9月底復工後，持續挖出大量廢棄掩埋物，遠超原先預期，加上土方政策緊縮、人工草皮海運與瀝青材料受國際情勢影響，導致工程展延，預計8月中完工驗收。市府強調，將以安全為優先，不會急就章啟用，後續也將採OT模式招商營運，循序恢復棒球賽事。

新竹市政府今天召開新竹棒球場重啟進度報告記者會，由工務處長陳明錚、教育處長林立生及新竹市副市長林琨瀚說明目前工程進度、整體工程執行困難、未來展望期程及活化策略。新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡也與會參加。

陳明錚表示，新竹棒球場改善工程自去年9月底開工後，分內、外野兩區同步施作，外野持續進行土方開挖、廢棄物篩分與防水改善，內野則針對停車場洩水坡度、排水系統及既有構造物進行調整與修復。不過，施工過程中陸續挖出超出預期的大量廢棄物，包括鋼筋、混凝土塊、不透水布及黑紗網等，甚至發現施工平台下方仍埋有回填廢棄物，導致工程量大增。

陳明錚指出，工程還面臨土方政策緊縮、合法土方供應不足、價格上漲，以及AC鋪面受國際油料與中東戰事影響、人工草皮海運延遲等問題，均影響施工進度。市府強調，為確保工程品質與合法來源，仍堅持逐步清運與檢驗，因此不得不依法展延工期。

陳明錚表示，原訂今年6月22日完工的工程，預計延至8月中完成，5月底將完成透水層鋪設，6月進行透水AC與人工草皮進場，7月底完成草皮鋪設，8月完成所有檢測與認證，確保排水與場地品質符合USGA國際標準。

林立生表示，球場後續將採OT模式招商營運，6月上旬整理甄選文件、6月下旬公告招商，希望8月完成議約，未來將以基層棒球培育、國際交流賽事、藝文展演、城市行銷等四大主軸活化球場。

陳慶齡表示，市府開挖後發現大量磚塊、混凝土等掩埋廢棄物，數量達5000立方米，相當於兩座國際標準游泳池，棒球場還有無樑板、載重不足等問題，高市府重新鑑定、開挖與施作，期間受保全證據影響停工1年，後續又花1年多清理與改善。

林琨瀚則強調，市府不會急著讓職棒進駐，而是要先確保球場安全與完整性。他說，未來會先安排新竹市各級棒球隊進場訓練與測試，確認草皮平整度、排水及動線安全後，再逐步恢復正式賽事。

林琨瀚也提到，此次改善工程將天然草皮改為人工草皮，可望減少新竹強風吹起紅土、影響周邊住戶與商家的情況。市府不排除年底邀請國外職業球隊到新竹棒球場春訓及舉辦熱身賽，希望循序漸進恢復職棒賽事，讓球場重新成為市民驕傲的運動場館。

新竹市政府今天召開新竹棒球場重啟進度報告記者會，副市長林琨瀚強調，市府不會急著讓職棒進駐，而是要先確保球場安全與完整性。記者黃羿馨／攝影

新竹市政府今天召開新竹棒球場重啟進度報告記者會，工務處長陳明錚表示，新竹棒球場改善工程自去年9月底開工後，分內、外野兩區同步施作。記者黃羿馨／攝影

新竹市政府今公布新竹棒球場最新改善進度，去年9月底復工後，持續挖出大量廢棄掩埋物，遠超原先預期。圖／新竹市政府提供