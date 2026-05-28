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竹市敬老愛心卡10月加碼至1200點 農會、藥局上限同步提高

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安今宣布，竹市敬老卡與愛心卡今年10月起將由每月800點加碼至1200點，農會及藥局單月使用上限也從200點提高至300點。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安今宣布，竹市敬老卡與愛心卡今年10月起將由每月800點加碼至1200點，農會及藥局單月使用上限也從200點提高至300點。圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安今宣布，竹市敬老卡與愛心卡今年10月起將由每月800點加碼至1200點，農會及藥局單月使用上限也從200點提高至300點。市府表示，目前敬老卡持卡率已超過9成，累計服務人次突破281萬，盼透過擴大福利與提升便利性，照顧更多長輩及身障族群。

新竹市政府持續推動「老幼共好、幸福友善」施政策略，近年積極擴大敬老卡與愛心卡使用範圍，並以「先提升使用率、再逐步增加點數」作為推動原則。高虹安今宣布，自今年10月起，敬老卡與愛心卡每月總點數將由原本800點提高至1200點，農會與藥局使用上限也同步調高至300點，希望讓長輩與弱勢族群使用更便利。

高虹安表示，市府自2023年起持續擴充敬老卡及愛心卡功能，使用範圍已延伸至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目，今年更推動代買制度，協助長輩及身障朋友處理日常採購需求。

市府統計，目前竹市敬老卡持卡人數達6萬7462人，占65歲以上老年人口約9成，2025年累計服務人次突破281萬，點數使用率也超過40%。

高虹安指出，她在走訪市場、社區及里鄰時，經常接獲長輩反映，希望增加點數及提高實用性，因此市府決定加碼福利，並同步提高農會與藥局使用上限，讓敬老卡與愛心卡「好用、夠用、方便用」。

社會處長黃佳婷表示，目前市府已與各通路研擬系統修正方案，除總點數與農會、藥局使用上限調整外，其餘使用規則均維持不變。民眾不需更換卡片，即可直接使用新制。市府後續也將持續檢討與優化社福措施，打造更友善的高齡與共融城市。

農會 新竹 敬老卡

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