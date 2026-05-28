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莊競程批棒球場沒發現「bug」 藍反擊：先Google再評論

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府今召開新竹棒球場重啟進度報告記者會，會中報告新竹棒球場改善進度。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府今召開新竹棒球場重啟進度報告記者會，會中報告新竹棒球場改善進度。記者黃羿馨／攝影

新竹市政府今召開新竹棒球場重啟進度報告記者會，民進黨新竹市長參選人莊競程昨批評，高虹安市府開挖球場「沒發現bug，反而製造更大問題」；市議會國民黨團總召陳慶齡今則反擊，指莊不了解棒球場問題，「應先Google一下」，藍綠也再度為棒球場隔空交火。

新竹市政府今召開新竹棒球場重啟進度報告記者會，會中報告新竹棒球場改善進度，包括工程已完成外野土方置換及內野排水坡度調整，目前正鋪設碎石及透水AC層，預計5月底完成透水層、8月中完工並通過國際檢測。後續規畫於6月招商公告、8月完成OT議約，年底邀請國外職棒春訓。

民進黨新竹市長參選人莊競程日前接受專訪時表示，高虹安市府過去或許認為自己是在「除錯（debug）」，但實際開挖後「沒有發現bug，反而造成更大的問題」，強調若未來當選市長，將以「專業、安全」為前提，邀請專業鑑定機關完整評估，並透過中華職棒會長蔡其昌協助，與球團協商，加速球場修復與啟用，「全力讓職棒重回新竹」。

對此，新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡今天回擊表示，莊競程過去在台中參選立委，也曾擔任行政院中部聯合服務中心執行長，對新竹棒球場工程細節與問題並不了解，「我們可以同情、理解」。

陳慶齡也質疑莊「沒有來過新竹」，對球場排水、無障礙設計，以及將近兩個游泳池滿滿的這些廢棄土從何而來等爭議缺乏了解，「應該先Google一下」，不要在不了解狀況下批評球場工程。

陳慶齡也力挺市府近期處理方向，認為市府團隊這段時間持續努力，希望外界給予肯定。

新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡質疑莊競程「沒有來過新竹」，對球場排水、無障礙設計，以及將近兩個游泳池滿滿的這些廢棄土從何而來等爭議缺乏了解。記者黃羿馨／攝影
新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡質疑莊競程「沒有來過新竹」，對球場排水、無障礙設計，以及將近兩個游泳池滿滿的這些廢棄土從何而來等爭議缺乏了解。記者黃羿馨／攝影

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