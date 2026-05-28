聽新聞
0:00 / 0:00

消費爭議頻傳 桃市首創設消保律師

聯合報／ 記者朱冠諭陳敬丰余采瀅／連線報導
桃園市消費爭議案件持續攀升，市府法務局將首創消保律師制度、設置消保官助理人力，搭配智能化處理流程因應。圖／桃園市法務局提供
桃園市消費爭議案件持續攀升，市府法務局將首創消保律師制度、設置消保官助理人力，搭配智能化處理流程因應。圖／桃園市法務局提供

消費爭議案件頻傳，桃園市去年突破萬件，桃市府法務局昨宣布將首創消保律師制度、設置消保官助理人力，搭配智能化處理流程因應龐大案量。台中市愛麗絲國際大飯店被爆無預警停業，有預定入住客人無法入住，中市消保官提醒受害消費者可提出消費申訴。

桃市府分析，桃園人口數朝二三四萬人邁進，加上網路活絡使消費型態日趨複雜，去年消費爭議案件較二○二二年增加百分之十八，但消保官加上承辦人僅十三人，處理量能吃緊。

消費者保護室主任彭新澍說，市府將推動消費申訴源頭管理，依案件屬性即時分派主管機關，強化爭議預警；同時首創消保律師制度、設置消保官助理人力，協助法制疑義研析與新興案件分析，並導入案件智能分類、自動分流及智能文書初稿作業。

至於近期眾多醫美糾紛，彭新澍表示，市府將針對販售療程套票、預收訂金的診所重點稽查，查獲預收事實如點數卡、尚未執行手術契約者限期退款，並由衛生局對負責醫師或醫療法人裁罰；非醫療行為則落實「履約保證」監控，未提供履保且未改正者將依消保法處罰。

另，有民眾控訴，今年三月中透過業務向台中市愛麗絲國際大飯店訂房四十間、支付訂金三點三萬元，預計五月廿三日入住，未料入住前被通知飯店經營困難，已遭台電斷電停業，無法辦理入住。

中市府觀旅局日前會同相關單位聯合稽查，確認愛麗絲飯店已無營業。法制局指出，消費者若有預訂住宿或餐宴，業者沒辦法履約，消費者可向業者請求退還訂金，甚至損害賠償。

律師 消保官 消費者

延伸閱讀

影／台中愛麗絲飯店被控惡意詐欺 訂房40間付訂金3萬3000無法住

桃園中壢文創夜市開幕倒數 市府出手擋：審核未過關攤商民眾不要去

中壢文創夜市估6月13日開幕 地方憂交通、經發局證實尚未核准營業

斥資10億KIRI園區營運頻傳爭議 張善政命市府研究合約條款解約

相關新聞

桃園中壢文創夜市開幕倒數 市府出手擋：審核未過關攤商民眾不要去

桃園有業者計畫在中壢區普忠路開「中壢文創夜市」，近日透過各大網路平台預告6月13日開幕，但桃園市經發局今表示該夜市設置審查尚未核准，違法營業將按次處罰10萬元，並呼籲攤商民眾不要前往，以避免消費爭議與觸法風險。

議員增減 關西遷籍潮 竹東五峰反彈

新竹縣關西鎮預計八月中普發五千元，日前拍板本月廿九日前設籍即可領取，恰逢關西鎮因人口流失導致下屆縣議員席次恐從兩席減為一席，掀起遷戶籍潮，地方預估可遷入千人，保住兩席。但恐將連帶牽動竹東、五峰議員選區減一席，已引發地方反彈。

頭屋恐減4席鄉代「不可逆趨勢」

地方公職人員選舉將於十一月廿八日舉行，五月卅一日為選舉人口基準日，人口增減牽動選區民代席次變化。苗栗縣頭屋鄉民代表因人口下滑趨勢明顯，下屆將從十一席一口氣減至七席，南投縣竹山鎮民代表也可能一次少兩席。

消費爭議頻傳 桃市首創設消保律師

消費爭議案件頻傳，桃園市去年突破萬件，桃市府法務局昨宣布將首創消保律師制度、設置消保官助理人力，搭配智能化處理流程因應龐大案量。台中市愛麗絲國際大飯店被爆無預警停業，有預定入住客人無法入住，中市消保官提醒受害消費者可提出消費申訴。

苗栗雪見道路動工 內政部砸12億拚2030年完工

內政部補助逾12億元，協助苗栗縣打通泰安溫泉區與雪見遊憩區之間的交通瓶頸。雪霸國家公園至雪見道路未完成路段興建工程（62-1線）27日舉行動土典禮，預計2030年完工，未來通車後，可縮短前後山約40分鐘車程，也可提升原鄉防災與救援運輸能力。

竹市總圖原址重建進度落後 市府：每日管控出工情況

新竹市圖書館總館啟動原址重建，去年遭審計室指出工程進度落後，近期也引發民眾上網po文關心，希望盡快完工。對此，市府工務處今指出，截至5月20日實際進度為37%，因施工廠商材料供貨、木紋模板施作技術高及其機電分包商有財務問題等諸多因素以致施工進度落後，因依規核算天候等不可歸責廠商的展延天數，故竣工日期延至明年1月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。