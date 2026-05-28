消費爭議頻傳 桃市首創設消保律師

消費爭議案件頻傳，桃園市去年突破萬件，桃市府法務局昨宣布將首創消保律師制度、設置消保官助理人力，搭配智能化處理流程因應龐大案量。台中市愛麗絲國際大飯店被爆無預警停業，有預定入住客人無法入住，中市消保官提醒受害消費者可提出消費申訴。

桃市府分析，桃園人口數朝二三四萬人邁進，加上網路活絡使消費型態日趨複雜，去年消費爭議案件較二○二二年增加百分之十八，但消保官加上承辦人僅十三人，處理量能吃緊。

消費者保護室主任彭新澍說，市府將推動消費申訴源頭管理，依案件屬性即時分派主管機關，強化爭議預警；同時首創消保律師制度、設置消保官助理人力，協助法制疑義研析與新興案件分析，並導入案件智能分類、自動分流及智能文書初稿作業。

至於近期眾多醫美糾紛，彭新澍表示，市府將針對販售療程套票、預收訂金的診所重點稽查，查獲預收事實如點數卡、尚未執行手術契約者限期退款，並由衛生局對負責醫師或醫療法人裁罰；非醫療行為則落實「履約保證」監控，未提供履保且未改正者將依消保法處罰。

另，有民眾控訴，今年三月中透過業務向台中市愛麗絲國際大飯店訂房四十間、支付訂金三點三萬元，預計五月廿三日入住，未料入住前被通知飯店經營困難，已遭台電斷電停業，無法辦理入住。

中市府觀旅局日前會同相關單位聯合稽查，確認愛麗絲飯店已無營業。法制局指出，消費者若有預訂住宿或餐宴，業者沒辦法履約，消費者可向業者請求退還訂金，甚至損害賠償。