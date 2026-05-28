頭屋恐減4席鄉代「不可逆趨勢」

地方公職人員選舉將於十一月廿八日舉行，五月卅一日為選舉人口基準日，人口增減牽動選區民代席次變化。苗栗縣頭屋鄉民代表因人口下滑趨勢明顯，下屆將從十一席一口氣減至七席，南投縣竹山鎮民代表也可能一次少兩席。

苗栗縣頭屋鄉這屆鄉民代表選舉，設算人口數在最後一刻超越一萬人門檻，因此維持十一席，但近年人口持續減少，今年四月底人口數九三五二人，低於一萬人，鄉代的席次很可能從十一席降至七席。地方人士認為是不可逆的趨勢，也只能接受。

但因選區畫分，頭屋鄉代第一選區的頭屋、獅潭、北坑村從應選六席、其中一名婦女保障名額，之後調整為三席後，不會有婦女保障名額，影響婦女參政權。

南投縣集集鎮在二○二三年五月跌破萬人，為搶救人口，去年九月祭出設籍禮金五千元見效，三月底重回萬人大關，也可望守住既有十一席鎮代；竹山鎮則於去年十一月人口跌破五萬人至今，下屆鎮代名額恐一口氣減少兩席，從十三席降至十一席。

竹山地方人士表示，竹山鎮上月底總人口為四萬九七三五人，只差五萬人門檻雖僅兩百多人，但若無法保住，第一、二選區將各減一席，服務量能勢必縮減。

至於區域議員部分，多個縣市也面臨人口消長，牽動議員席次。彰化縣預估下屆彰化區議員（彰化、花壇、芬園）從十三席減為十二席，選情更為緊繃，邊緣席次岌岌可危，員林區（員林、大村、永靖）將從八席增至九席。

台中市第八選區（北屯區）因受重劃區磁吸效應影響，將從六席增加一席，而第十一選區（東南區）區域發展飽和，面臨縮編將減少一席，同樣戰況激烈。桃園市人口成長，龜山區議員將從四席增至五席，藍綠白陣營甚至親民黨都將派人參戰。