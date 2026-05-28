聽新聞
0:00 / 0:00

議員增減 關西遷籍潮 竹東五峰反彈

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬賴香珊／連線報導
關西鎮戶政事務所幾乎擠滿辦理遷籍民眾，不少人一早就排隊等候，窗口忙到幾乎沒有停過。記者黃羿馨／攝影
關西鎮戶政事務所幾乎擠滿辦理遷籍民眾，不少人一早就排隊等候，窗口忙到幾乎沒有停過。記者黃羿馨／攝影

新竹縣關西鎮預計八月中普發五千元，日前拍板本月廿九日前設籍即可領取，恰逢關西鎮因人口流失導致下屆縣議員席次恐從兩席減為一席，掀起遷戶籍潮，地方預估可遷入千人，保住兩席。但恐將連帶牽動竹東、五峰議員選區減一席，已引發地方反彈。

由於議員席次消長牽動地方政治版圖，地方人士已發起「保席次護關西」行動，號召親友遷戶籍回關西。近日又碰上關西鎮民代表會通過「振興發展自治條例」草案，同意公所動用約一點四億元歲計賸餘普發現金五千元，這波遷戶效應迅速升溫。

關西戶政事務所近日湧入眾多辦理遷戶籍民眾，受理窗口忙得不可開交。據統計，廿五日遷入二三七人、廿六日兩百八十多人，昨單日再增加三百八十多人遷入。鎮公所粗估五月底前，新遷入關西人口可望突破一千人。

新竹縣選委會說明，以今年三月底區域人口試算，關西鎮（第五選區）因人口持續流失，若要保住兩席門檻，約增加八百人較穩，不過，最終仍須以今年五月底戶籍統計人口數為準。據了解，若關西鎮席次能保住兩席，下屆竹東鎮與五峰鄉所在的第九選區，議員將從六席減為五席。

竹東鎮資深議員彭余美玲昨說，竹東鎮是全台數一數二大鎮，議員若減一席，牽涉地方資源分配與民代替鄉親發聲的量能，對竹東鎮衝擊不小。她質疑關西鎮普發現金時間點落在選舉前，易有爭議，甚至構成「幽靈人口」等疑慮，中選會應進一步釐清。

不僅新竹縣關西鎮普發現金吸引人口遷居，南投縣草屯鎮今年發一至五歲兒童生日禮金每人兩萬元，帶動四月底人口破九點八萬人，第二選區議員席次「坐八望九」；第三選區集集、水里、魚池、信義總人口較四年前少逾三千人，恐從四席降至三席，婦女名額也不保。

針對一窩蜂遷戶籍爭領現金又逢選舉年，是否有幽靈人口疑慮？律師錢炳村說，若單純為了領取福利或個人考量遷戶籍，且沒有涉及支持特定候選人、影響選舉結果、居住事實等，原則上不會構成。因人民本來就有居住與遷徙自由，但若是為了支持特定候選人而遷入，恐有違選罷法之虞。

議員 新竹縣

延伸閱讀

竹縣關西普發5千掀遷戶潮 2天暴增500人拚保住2席議員

竹縣關西砸錢保議員席次！設籍領5千元 3天遷入逾890人

以通吃美政界／美民意轉向 親以勢力開始買不動

想讓地價稅直接打2折？ 全家遷戶籍前先做這件事

相關新聞

桃園中壢文創夜市開幕倒數 市府出手擋：審核未過關攤商民眾不要去

桃園有業者計畫在中壢區普忠路開「中壢文創夜市」，近日透過各大網路平台預告6月13日開幕，但桃園市經發局今表示該夜市設置審查尚未核准，違法營業將按次處罰10萬元，並呼籲攤商民眾不要前往，以避免消費爭議與觸法風險。

議員增減 關西遷籍潮 竹東五峰反彈

新竹縣關西鎮預計八月中普發五千元，日前拍板本月廿九日前設籍即可領取，恰逢關西鎮因人口流失導致下屆縣議員席次恐從兩席減為一席，掀起遷戶籍潮，地方預估可遷入千人，保住兩席。但恐將連帶牽動竹東、五峰議員選區減一席，已引發地方反彈。

頭屋恐減4席鄉代「不可逆趨勢」

地方公職人員選舉將於十一月廿八日舉行，五月卅一日為選舉人口基準日，人口增減牽動選區民代席次變化。苗栗縣頭屋鄉民代表因人口下滑趨勢明顯，下屆將從十一席一口氣減至七席，南投縣竹山鎮民代表也可能一次少兩席。

消費爭議頻傳 桃市首創設消保律師

消費爭議案件頻傳，桃園市去年突破萬件，桃市府法務局昨宣布將首創消保律師制度、設置消保官助理人力，搭配智能化處理流程因應龐大案量。台中市愛麗絲國際大飯店被爆無預警停業，有預定入住客人無法入住，中市消保官提醒受害消費者可提出消費申訴。

苗栗雪見道路動工 內政部砸12億拚2030年完工

內政部補助逾12億元，協助苗栗縣打通泰安溫泉區與雪見遊憩區之間的交通瓶頸。雪霸國家公園至雪見道路未完成路段興建工程（62-1線）27日舉行動土典禮，預計2030年完工，未來通車後，可縮短前後山約40分鐘車程，也可提升原鄉防災與救援運輸能力。

竹市總圖原址重建進度落後 市府：每日管控出工情況

新竹市圖書館總館啟動原址重建，去年遭審計室指出工程進度落後，近期也引發民眾上網po文關心，希望盡快完工。對此，市府工務處今指出，截至5月20日實際進度為37%，因施工廠商材料供貨、木紋模板施作技術高及其機電分包商有財務問題等諸多因素以致施工進度落後，因依規核算天候等不可歸責廠商的展延天數，故竣工日期延至明年1月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。