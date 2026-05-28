議員增減 關西遷籍潮 竹東五峰反彈

新竹縣關西鎮預計八月中普發五千元，日前拍板本月廿九日前設籍即可領取，恰逢關西鎮因人口流失導致下屆縣議員席次恐從兩席減為一席，掀起遷戶籍潮，地方預估可遷入千人，保住兩席。但恐將連帶牽動竹東、五峰議員選區減一席，已引發地方反彈。

由於議員席次消長牽動地方政治版圖，地方人士已發起「保席次護關西」行動，號召親友遷戶籍回關西。近日又碰上關西鎮民代表會通過「振興發展自治條例」草案，同意公所動用約一點四億元歲計賸餘普發現金五千元，這波遷戶效應迅速升溫。

關西戶政事務所近日湧入眾多辦理遷戶籍民眾，受理窗口忙得不可開交。據統計，廿五日遷入二三七人、廿六日兩百八十多人，昨單日再增加三百八十多人遷入。鎮公所粗估五月底前，新遷入關西人口可望突破一千人。

新竹縣選委會說明，以今年三月底區域人口試算，關西鎮（第五選區）因人口持續流失，若要保住兩席門檻，約增加八百人較穩，不過，最終仍須以今年五月底戶籍統計人口數為準。據了解，若關西鎮席次能保住兩席，下屆竹東鎮與五峰鄉所在的第九選區，議員將從六席減為五席。

竹東鎮資深議員彭余美玲昨說，竹東鎮是全台數一數二大鎮，議員若減一席，牽涉地方資源分配與民代替鄉親發聲的量能，對竹東鎮衝擊不小。她質疑關西鎮普發現金時間點落在選舉前，易有爭議，甚至構成「幽靈人口」等疑慮，中選會應進一步釐清。

不僅新竹縣關西鎮普發現金吸引人口遷居，南投縣草屯鎮今年發一至五歲兒童生日禮金每人兩萬元，帶動四月底人口破九點八萬人，第二選區議員席次「坐八望九」；第三選區集集、水里、魚池、信義總人口較四年前少逾三千人，恐從四席降至三席，婦女名額也不保。

針對一窩蜂遷戶籍爭領現金又逢選舉年，是否有幽靈人口疑慮？律師錢炳村說，若單純為了領取福利或個人考量遷戶籍，且沒有涉及支持特定候選人、影響選舉結果、居住事實等，原則上不會構成。因人民本來就有居住與遷徙自由，但若是為了支持特定候選人而遷入，恐有違選罷法之虞。