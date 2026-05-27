影／苗栗縣府攜手必紅演藝推全縣18鄉鎮英文演講賽 盼以語言鏈結世界

苗栗縣政府攜手必紅演藝國際公司共同推動「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」苗栗縣18鄉鎮英文演講比賽，今在縣府舉辦啟動儀式，廣邀苗栗縣各鄉鎮市長、教育界代表及地方人士參與，見證苗栗以語言鏈結世界的重要時刻。縣府強調，這次活動不僅是一場英語競賽，更是地方文化國際化的重要行動，盼透過語言與文化的力量，打造苗栗接軌世界的新契機。

縣府指出，Linking 368 Taiwan恁去台灣是全球首創的中英雙語文化紀錄與國際推廣計畫，必紅演藝長期深入台灣368個鄉鎮，以影像記錄地方文化、歷史、人文與特色產業，並透過中英雙語方式進行國際傳播，致力打造屬於台灣的文化外交新模式。這次比賽「以語言為橋、以文化為本」為核心理念，希望透過英文演講形式，鼓勵參與者以英語介紹家鄉文化、人文特色與地方故事，讓世界能更深入認識苗栗，也讓台灣地方文化透過語言被國際看見。

縣府教育處指出，比賽採「線上初賽、實體決賽」兩階段辦理。初賽從8月1日至11月30日開放網路報名及影片上傳，並於12月1日至明年1月31日進行線上評選，預計明年2月1日公布決賽入選名單。初賽方式為參賽者錄製英文演講影片並上傳YouTube連結參賽；決賽依組別採不同方式進行，國小及國中組以預先準備文稿進行現場英文朗讀，高中職、大專院校及社會組採現場抽題、限時準備的即席英文演講，全面展現參賽者英語表達能力與臨場反應。

教育處表示，為鼓勵優秀人才踴躍參與，比賽提供豐富獎勵。國小及國中組決賽各錄取優選10名及佳作若干，優選每名頒發獎金5000元、佳作每名3000元及獎狀；得獎學生的指導教師另頒2000元獎勵金。高中職、大專院校及社會組各錄取冠軍、亞軍、季軍及優選，冠軍獎金3萬元、亞軍2萬元、季軍1萬元、優選每名5000元，並頒發獎狀給予肯定及鼓勵。

縣府強調，這次比賽特別擴大全齡參與機制，參賽對象涵蓋國小、國中、高中、大專院校至社會人士，希望透過跨世代參與，建立全民英語學習氛圍，活動除著重英語表達能力，更強調跨文化溝通與在地認同，鼓勵參賽者以自身觀點分享家鄉故事，培養國際表達能力與文化自信。活動由必紅演藝總裁林暉博士推動，整合地方政府、教育資源與文化平台。相關活動資訊及報名方式可至活動網站查詢。期待透過此次活動，讓苗栗的文化故事走向國際，讓世界聽見台灣的聲音。

苗栗縣政府攜手必紅演藝國際公司共同推動「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」苗栗縣18鄉鎮英文演講比賽，上午在縣府舉辦啟動儀式，並安排頭份市建國國小合唱團分別演唱英語、客語歌曲。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府攜手必紅演藝國際公司共同推動「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」苗栗縣18鄉鎮英文演講比賽，上午在縣府舉辦啟動儀式，這項活動並將在南庄鄉首辦選秀演唱會。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府攜手必紅演藝國際公司共同推動「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」苗栗縣18鄉鎮英文演講比賽，上午在縣府舉辦啟動儀式，並安排頭份市建國國小合唱團分別演唱英語、客語歌曲。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府攜手必紅演藝國際公司共同推動「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」苗栗縣18鄉鎮英文演講比賽，上午在縣府舉辦啟動儀式，副縣長賴香伶強調苗栗具有國語、客語2項通行語，並能用客語教英語、數學、國語，連續8年獲客委會評核優等。記者胡蓬生／攝影