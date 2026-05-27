快訊

警政署專員淪鍾文智「私家偵探」 涉洩密羈押禁見…檢調續追金流

行程滿檔！黃仁勳與林百里今晚相約「這家餐廳」 妻子女兒也出席

聽新聞
0:00 / 0:00

影／苗栗縣府攜手必紅演藝推全縣18鄉鎮英文演講賽 盼以語言鏈結世界

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府攜手必紅演藝國際公司共同推動「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」苗栗縣18鄉鎮英文演講比賽，上午在縣府舉辦啟動儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府攜手必紅演藝國際公司共同推動「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」苗栗縣18鄉鎮英文演講比賽，上午在縣府舉辦啟動儀式。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府攜手必紅演藝國際公司共同推動「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」苗栗縣18鄉鎮英文演講比賽，今在縣府舉辦啟動儀式，廣邀苗栗縣各鄉鎮市長、教育界代表及地方人士參與，見證苗栗以語言鏈結世界的重要時刻。縣府強調，這次活動不僅是一場英語競賽，更是地方文化國際化的重要行動，盼透過語言與文化的力量，打造苗栗接軌世界的新契機。

縣府指出，Linking 368 Taiwan恁去台灣是全球首創的中英雙語文化紀錄與國際推廣計畫，必紅演藝長期深入台灣368個鄉鎮，以影像記錄地方文化、歷史、人文與特色產業，並透過中英雙語方式進行國際傳播，致力打造屬於台灣的文化外交新模式。這次比賽「以語言為橋、以文化為本」為核心理念，希望透過英文演講形式，鼓勵參與者以英語介紹家鄉文化、人文特色與地方故事，讓世界能更深入認識苗栗，也讓台灣地方文化透過語言被國際看見。

縣府教育處指出，比賽採「線上初賽、實體決賽」兩階段辦理。初賽從8月1日至11月30日開放網路報名及影片上傳，並於12月1日至明年1月31日進行線上評選，預計明年2月1日公布決賽入選名單。初賽方式為參賽者錄製英文演講影片並上傳YouTube連結參賽；決賽依組別採不同方式進行，國小及國中組以預先準備文稿進行現場英文朗讀，高中職、大專院校及社會組採現場抽題、限時準備的即席英文演講，全面展現參賽者英語表達能力與臨場反應。

教育處表示，為鼓勵優秀人才踴躍參與，比賽提供豐富獎勵。國小及國中組決賽各錄取優選10名及佳作若干，優選每名頒發獎金5000元、佳作每名3000元及獎狀；得獎學生的指導教師另頒2000元獎勵金。高中職、大專院校及社會組各錄取冠軍、亞軍、季軍及優選，冠軍獎金3萬元、亞軍2萬元、季軍1萬元、優選每名5000元，並頒發獎狀給予肯定及鼓勵。

縣府強調，這次比賽特別擴大全齡參與機制，參賽對象涵蓋國小、國中、高中、大專院校至社會人士，希望透過跨世代參與，建立全民英語學習氛圍，活動除著重英語表達能力，更強調跨文化溝通與在地認同，鼓勵參賽者以自身觀點分享家鄉故事，培養國際表達能力與文化自信。活動由必紅演藝總裁林暉博士推動，整合地方政府、教育資源與文化平台。相關活動資訊及報名方式可至活動網站查詢。期待透過此次活動，讓苗栗的文化故事走向國際，讓世界聽見台灣的聲音。

苗栗縣政府攜手必紅演藝國際公司共同推動「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」苗栗縣18鄉鎮英文演講比賽，上午在縣府舉辦啟動儀式，並安排頭份市建國國小合唱團分別演唱英語、客語歌曲。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府攜手必紅演藝國際公司共同推動「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」苗栗縣18鄉鎮英文演講比賽，上午在縣府舉辦啟動儀式，並安排頭份市建國國小合唱團分別演唱英語、客語歌曲。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府攜手必紅演藝國際公司共同推動「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」苗栗縣18鄉鎮英文演講比賽，上午在縣府舉辦啟動儀式，這項活動並將在南庄鄉首辦選秀演唱會。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府攜手必紅演藝國際公司共同推動「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」苗栗縣18鄉鎮英文演講比賽，上午在縣府舉辦啟動儀式，這項活動並將在南庄鄉首辦選秀演唱會。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府攜手必紅演藝國際公司共同推動「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」苗栗縣18鄉鎮英文演講比賽，上午在縣府舉辦啟動儀式，並安排頭份市建國國小合唱團分別演唱英語、客語歌曲。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府攜手必紅演藝國際公司共同推動「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」苗栗縣18鄉鎮英文演講比賽，上午在縣府舉辦啟動儀式，並安排頭份市建國國小合唱團分別演唱英語、客語歌曲。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府攜手必紅演藝國際公司共同推動「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」苗栗縣18鄉鎮英文演講比賽，上午在縣府舉辦啟動儀式，副縣長賴香伶強調苗栗具有國語、客語2項通行語，並能用客語教英語、數學、國語，連續8年獲客委會評核優等。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府攜手必紅演藝國際公司共同推動「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」苗栗縣18鄉鎮英文演講比賽，上午在縣府舉辦啟動儀式，副縣長賴香伶強調苗栗具有國語、客語2項通行語，並能用客語教英語、數學、國語，連續8年獲客委會評核優等。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府攜手必紅演藝國際公司共同推動「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」苗栗縣18鄉鎮英文演講比賽，上午在縣府舉辦啟動儀式，副縣長賴香伶強調苗栗具有國語、客語2項通行語，並能用客語教英語、數學、國語，連續8年獲客委會評核優等。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府攜手必紅演藝國際公司共同推動「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」苗栗縣18鄉鎮英文演講比賽，上午在縣府舉辦啟動儀式，副縣長賴香伶強調苗栗具有國語、客語2項通行語，並能用客語教英語、數學、國語，連續8年獲客委會評核優等。記者胡蓬生／攝影

苗栗 苗栗縣 英文

延伸閱讀

新北國際多元文化語文競賽近千人參與 用歌聲與故事展現文化自信

影／國中小學力檢測明登場 苗栗2.6萬學生受測…今年增英聽等4考科

金門中正國小鼓吹隊登捷克使館節 代表台灣登上國際舞台

家樂福文化藝術季登場　萬人齊聚兩廳院廣場 舞鈴劇場精彩開幕

相關新聞

桃園中壢文創夜市開幕倒數 市府出手擋：審核未過關攤商民眾不要去

桃園有業者計畫在中壢區普忠路開「中壢文創夜市」，近日透過各大網路平台預告6月13日開幕，但桃園市經發局今表示該夜市設置審查尚未核准，違法營業將按次處罰10萬元，並呼籲攤商民眾不要前往，以避免消費爭議與觸法風險。

苗栗雪見道路動工 內政部砸12億拚2030年完工

內政部補助逾12億元，協助苗栗縣打通泰安溫泉區與雪見遊憩區之間的交通瓶頸。雪霸國家公園至雪見道路未完成路段興建工程（62-1線）27日舉行動土典禮，預計2030年完工，未來通車後，可縮短前後山約40分鐘車程，也可提升原鄉防災與救援運輸能力。

竹市總圖原址重建進度落後 市府：每日管控出工情況

新竹市圖書館總館啟動原址重建，去年遭審計室指出工程進度落後，近期也引發民眾上網po文關心，希望盡快完工。對此，市府工務處今指出，截至5月20日實際進度為37%，因施工廠商材料供貨、木紋模板施作技術高及其機電分包商有財務問題等諸多因素以致施工進度落後，因依規核算天候等不可歸責廠商的展延天數，故竣工日期延至明年1月。

騎乘破1300萬人次 竹市YouBike首波擴增20站 年底再加30站

新竹市府持續擴增YouBike站點，首波新增20站預計6月底啟用，涵蓋香山、北區及東區多處學校、公園、社區與轉乘節點，年底再增30站。市長高虹安表示，竹市YouBike累積騎乘已突破1300萬人次，市府將持續推動站點倍增與前30分鐘補助政策，完善「最後一哩路」公共運輸網絡。

桃園消費爭議攀升破萬件、消保官人力吃緊 市府：將首創消保律師

桃園市消費爭議案件持續攀升，去年達1萬10件、較2022年成長18.57%，但消保官加上承辦人僅13人，人力居六都第3。市府法務局今在市政會議表示，將提出「消費者保護精進方案」，首創消保律師制度、設置消保官助理人力，搭配智能化處理流程，因應龐大案件量。

桃市校園周邊交通事故4年降14.7% 張善政：291處改善年底全數完工

桃市近年積極改善校園周邊交通安全，市長張善政今在市政會議表示，根據市府主計處統計，近4年來桃園國中小周邊500公尺內交通事故件數逐年下降，去年相較2022年平均減少14.7%，死傷人數也減少13.7%，其中桃園國小、成功國小、青溪國中降幅最為顯著，分別達23%、20%與18.9%，顯示市府努力已逐步看到成效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。