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中壢文創夜市估6月13日開幕 地方憂交通、經發局證實尚未核准營業
中壢文創夜市預計在6月13日開幕，但地址位於中壢區普忠路附近，地方擔憂交通問題更嚴重，業者多次申請計畫，桃園經發局今天指出，目前尚未核准營業，若未經核准攤集區擅自營業，將依桃園市攤販集中區管理自治條例規定辦理，可按次開罰最高10萬元。
夜市開幕消息傳出，在網路上引發討論，針對業者於網路及社群媒體自行招商及宣傳行銷資訊，經發局表示，屬申請人個別行為，不代表中壢文創夜市已獲核准，提醒攤商及民眾應留意，避免至未經核准之夜市營業與活動。
經發局指出，「中壢文創夜市」案廠商依「桃園市攤販集中區管理自治條例」於115年1月20日提送申請，經市府跨局處審查，惟交通影響、環境衛生、人流動線及停車等問題相關配套措施，尚待業者提出具體改善與因應方式，因此尚未經市府核准設置。
經發局重申，對於未經核准攤集區擅自營業，將依「桃園市攤販集中區管理自治條例」規定辦理，可按次開罰最高10萬元，並持續加強巡查及稽查作業，以維護合法業者及消費者權益。呼籲攤商及民眾務必留意，勿參與未經核准之夜市營業活動，以避免衍生消費爭議及觸法風險。
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