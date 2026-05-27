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苗栗泰安鄉交通路網「最後一哩路」動土 將闢建高架橋跨越大湖溪谷

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府爭取辦理的「雪霸國家公園至雪見道路62-1線第一、二標後續工程」上午動土。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府爭取辦理的「雪霸國家公園至雪見道路62-1線第一、二標後續工程」上午動土。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府爭取辦理的「雪霸國家公園至雪見道路62-1線第一、二標後續工程」上午動土，這項道路關鍵工程將闢建高架橋跨越大湖溪谷，全長約702公尺，將搭建長約525公尺的高架橋主體，並輔以177公尺長道路工程銜接南北兩岸，被視為整條道路的「最後一哩路」，預計2030年12月完工，未來可縮短泰安南北部落通行時間約40分鐘，有效串聯雪見遊憩區並帶動產業發展。

縣府指出，為完備泰安交通路網的「最後一哩路」，縣府向中央爭取辦理這項高架橋工程，全案獲內政部國土署支持納入「生活圈道路交通系統建設計畫」核定總經費14億5700萬元，其中由中央補助約12億3800萬元。

縣府交通工務處長古明弘簡報指出，這項工程秉持「避開地質天險」精神，採高架橋梁跨越大湖溪谷方案，橋梁主體採「 3跨連續預力混凝土箱型梁橋」配合「鋼鈑梁橋」銜接，設計最大跨距190公尺、橋墩高達95公尺、路寬9至11.6公尺，工法減少邊坡開挖與自然環境干擾。

動土典禮在泰安鄉公所後方舉行，在泰雅族傳統祈福祭儀中展開，縣長鍾東錦、國土署分署長陳俊雄、議員劉美蘭、楊文昌、陳品安助理、泰安鄉長陳吉基與地方民代多人參加並持鏟動土，期許工程如期如質完工，完工後將可縮短泰安鄉北五村與南三村通行距離，同時帶動在地觀光產業發展，災害發生時更能成為部落緊急救難與搶險替代道路。

鍾東錦表示，本案因橋墩最高達95公尺，招標過程延宕許久，他上任時曾到金門考察金門大橋建設，因緣際會吸引建造金門大橋的廠商願來投標，使全案終於順利推動，工程發包過程經各種檢驗審核，相信未來定能順利完工，讓泰安鄉居民生活能更便利、更安全。

鍾東錦強調，泰安鄉地理條件保護了整個苗栗縣，鄉內還有豐富的泰雅文化及熱情的鄉親，期待在適度開發的情況下提升泰安的各項發展，目前有2家五星級飯店通過部落會議後將進駐，希望業者能加速投資速度，創造就業機會，並要求投資廠商結合在地農特產品，直接銷售給消費者，創造更高的觀光及產業價值。

他表示，議員劉美蘭提到的苗62線道路改善工程案，縣府團隊會努力爭取中央盡速核定，原鄉部落對苗栗非常重要，苗栗縣族群融合，各級單位將持續為閩客、原住民、新住民等族群努力。

雪霸國家公園至雪見道路62-1線第一、二標後續工程動土典禮今天在泰安鄉公所後方舉行，在泰雅族傳統祈福祭儀中展開。圖／苗栗縣政府提供
雪霸國家公園至雪見道路62-1線第一、二標後續工程動土典禮今天在泰安鄉公所後方舉行，在泰雅族傳統祈福祭儀中展開。圖／苗栗縣政府提供

「雪霸國家公園至雪見道路62-1線第一、二標後續工程」上午動土，這項道路關鍵工程將闢建高架橋跨越大湖溪谷，全長約702公尺。圖／苗栗縣政府提供
「雪霸國家公園至雪見道路62-1線第一、二標後續工程」上午動土，這項道路關鍵工程將闢建高架橋跨越大湖溪谷，全長約702公尺。圖／苗栗縣政府提供

縣府交通工務處長古明弘簡報指出，這項工程秉持「避開地質天險」精神，採高架橋梁跨越大湖溪谷方案，工法減少邊坡開挖與自然環境干擾。圖／苗栗縣政府提供
縣府交通工務處長古明弘簡報指出，這項工程秉持「避開地質天險」精神，採高架橋梁跨越大湖溪谷方案，工法減少邊坡開挖與自然環境干擾。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府爭取辦理的「雪霸國家公園至雪見道路62-1線第一、二標後續工程」，將闢建高架橋跨越大湖溪谷。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府爭取辦理的「雪霸國家公園至雪見道路62-1線第一、二標後續工程」，將闢建高架橋跨越大湖溪谷。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府爭取辦理的「雪霸國家公園至雪見道路62-1線第一、二標後續工程」上午動土。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府爭取辦理的「雪霸國家公園至雪見道路62-1線第一、二標後續工程」上午動土。圖／苗栗縣政府提供

高架橋 苗栗 苗栗縣

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