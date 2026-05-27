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苗栗市大同國小停車場老舊整修 維持現有收費停車至明年2月28日

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府公辦民營苗栗市大同國小停車場廠商租約到今年5月31日，縣府公告將展延目前收費管理模式到明年2月28日。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府公辦民營苗栗市大同國小停車場廠商租約到今年5月31日，縣府公告將展延目前收費管理模式到明年2月28日。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府公辦民營苗栗市大同國小停車場廠商租約到今年5月31日，縣府將展延目前收費管理模式到明年2月28日，隨後進場整修，希望明年底啟用，仍維持停車場用途。

苗栗市大同國小地下停車場在南苗市區，周邊住家及南苗市場、光復路商圈等停車需求大，設置589個汽車停車位，及232個機車停車位，停車場2003年完工，縣府委託民間廠商經營，契約至今年5月31月，引起地方關心，尤其是月租戶擔心影響權益。

縣府今天緊急公告，大同國小地下停車場原廠商契約到期後，縣府已經找到接手廠商，月租戶租期統一展延至明年2月28日，期間維持原租用方式及收費標準，有需求的月租戶可以辦理續租。

縣府指出，大同國小設施設備老舊，包括電梯、消防、照明及收費等項目，將全面更新，明年2月28日進場施工改善，將來維持停車場用途，新停車場希望明年底前可以委託廠商經營。

苗栗縣政府公辦民營苗栗市大同國小停車場廠商租約到今年5月31日，縣府公告將展延目前收費管理模式到明年2月28日。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府公辦民營苗栗市大同國小停車場廠商租約到今年5月31日，縣府公告將展延目前收費管理模式到明年2月28日。記者范榮達／攝影

苗栗 苗栗市 停車場

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