桃園中壢文創夜市開幕倒數 市府出手擋：審核未過關攤商民眾不要去

桃園有業者計畫在中壢區普忠路開「中壢文創夜市」，近日透過各大網路平台預告6月13日開幕，但桃園市經發局今表示該夜市設置審查尚未核准，違法營業將按次處罰10萬元，並呼籲攤商民眾不要前往，以避免消費爭議與觸法風險。

經發局表示，中壢文創夜市今年1月已依「桃園市攤販集中區管理自治條例」提出申請，但目前尚未核准營業，經市府跨局處審查後，認為該夜市對周邊交通影響、環境衛生、人流動線及停車等問題配套措施有待加強，目前還在等業者提具體改善與因應方式，因此本案尚未核准設置。

針對業者在網路及社群媒體自行招商及宣傳行銷資訊，經發局表示是申請人個別行為，不代表中壢文創夜市已獲核准，提醒攤商及民眾應留意，避免至未經核准的夜市營業與活動。

經發局強調，未經核准即擅自設置及營業，將依「桃園市攤販集中區管理自治條例」第19條規定裁罰5萬元以上、10萬元以下罰鍰，若業者未立即停業，得按次處罰，必要時，得採取封閉、強制拆除或其他回復原狀方法。