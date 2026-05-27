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竹縣AI元年！啟動兩大AI治理計畫 「智慧守護之眼」本月上路

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
「智慧創新沙盒」則展現開放政府精神，打造政府、民間與產學協作平台，透過「全民出題、專業解題」廣徵AI智慧城市創意。記者郭政芬／攝影
「智慧創新沙盒」則展現開放政府精神，打造政府、民間與產學協作平台，透過「全民出題、專業解題」廣徵AI智慧城市創意。記者郭政芬／攝影

新竹縣長楊文科今天宣布竹縣啟動兩大智慧治理計畫。「智慧守護之眼」將結合監視器與系統分析，透過人工智慧技術即時預警、快速處置，讓城市治理從「事後應變」升級為「主動防範」，本月啟動首波建置。另「智慧創新沙盒」將公開徵集鄉親與各界專業提案，轉化為可執行的公共服務方案，導入公部門治理，讓城市治理與行政更貼近縣民需求。

新竹縣府今天舉辦記者會，多名縣市副首長與秘書等前來，楊文科表示，隨著生成式AI與大數據快速發展，政府治理也須升級。因應近年多起公安事件，竹縣推動「智慧守護之眼」，透過監視器結合AI分析，打破傳統安全監控系統「被動記錄、事後調閱」的既有框架，強化即時預警與處置；另「智慧創新沙盒」則廣邀民眾將專業轉化為可執行方案，導入公部門服務，讓治理更貼近需求。

數位發展處長劉奕帆表示，計畫導入新一代視覺語言模型（VLM）技術，相較傳統辨識單一物件，可更精準理解畫面情境與行為模式，降低誤判，異常事件發生時也能即時示警，協助權責單位縮短應變時間。計畫本月啟動首波建置，第一階段以新竹縣政府周邊為示範場域，預計11月進入第二階段，逐步擴及公共托育中心、幼兒園、重要路口及公園。系統在第一階段即取得程式著作權，有助打破技術門檻、降低後續擴建成本。

楊文科表示，推動AI技術導入政府治理，實務上仍面臨挑戰，包括跨局處資料授權、系統建置及行政協調等問題，若缺乏授權與制度配套，相關應用將難以推進。他強調，AI智慧治理不只是技術導入，更需要法令規章調整，以及各單位主管與同仁建立共同理念，攜手推動更多便民智慧服務，讓縣民真正享受智慧城市帶來的便利。

「智慧創新沙盒」則展現開放政府精神，打造政府、民間與產學協作平台，透過「全民出題、專業解題」廣徵AI智慧城市創意。徵件聚焦智慧交通、健康照護、環境永續、智慧服務及跨域創新五大主題，運用AI與數據技術解決公共治理與生活痛點。活動分兩階段進行，首波「點子海選」將於6月底啟動，開放全國民眾提案與網路票選，並祭出智慧型手機、穿戴裝置等獎品鼓勵參與。

第二階段「專業解題」將分學生組、企業與新創組及社會組，由專業團隊接手實作，把海選優秀創意轉化為具體方案，並提供總獎金36萬元，鼓勵青年與民間團隊跨域合作，讓創意真正落地。

數位發展處長劉奕帆表示，計畫導入新一代視覺語言模型（VLM）技術，相較傳統辨識單一物件，可更精準理解畫面情境與行為模式，降低誤判。記者郭政芬／攝影
數位發展處長劉奕帆表示，計畫導入新一代視覺語言模型（VLM）技術，相較傳統辨識單一物件，可更精準理解畫面情境與行為模式，降低誤判。記者郭政芬／攝影

新竹縣長楊文科今天宣布竹縣啟動兩大智慧治理計畫。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科今天宣布竹縣啟動兩大智慧治理計畫。記者郭政芬／攝影

新竹縣府今天舉辦記者會，多名縣市副首長與秘書等前來。記者郭政芬／攝影
新竹縣府今天舉辦記者會，多名縣市副首長與秘書等前來。記者郭政芬／攝影

楊文科 新竹縣 新竹

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