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桃園大安掩埋場改造招標不順 2.46億三度上網終於找到廠商

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市大安掩埋場垃圾曾占用軍方土地，臭味隨風飄散，也多次傳火警，市府斥資2.4億元改造不順，直至本月才標出。聯合報系資料照
桃園市大安掩埋場垃圾曾占用軍方土地，臭味隨風飄散，也多次傳火警，市府斥資2.4億元改造不順，直至本月才標出。聯合報系資料照

桃園市八德區大安垃圾掩埋場爭議不斷，不僅露天垃圾臭味隨風飄散，過去還發生過火警、越界占用軍方土地等情，市府建置倉儲式資源再生廠改善，但招標不順，二度流標，直至本月25日才公告以2.46億餘元標出，工程延宕將近1年，預計最慢明年10月底完工。

大安掩埋場位於國道2號鶯歌系統交流道附近，周邊雖無住戶，但過去露天垃圾臭味隨風飄散，下風處民眾抱怨連連；此外，掩埋場還曾占用軍方土地，大小火警時有所聞，去年12月莫名起火還驚動市長張善政臉書提醒八德14里居民關窗防範空汙，地方期盼退場或轉型已久。

桃園市環保局計畫投入2.46億餘元將大安掩埋場改建成2千坪倉儲式資源再生廠，篩分廢棄物製成可燃材料或其他再利用資源，也避免異味擴散，但招標不順，去年11月第一次招標因修改標案內容流標，今年4月再因投標廠商未達法定開標數量作罷，直至今年5月第三次招標才由勁竹營造股份有限公司得標。

環保局原本工程原定去年4月完成細部設計、7月開工，但招標期程因作業延宕，加上招標不順，目前要求廠商6月30日履約動工、明年10月31日完工。

桃園 張善政 環保局

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