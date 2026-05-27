苗栗雪見道路動工 內政部砸12億拚2030年完工

內政部補助逾12億元，協助苗栗縣打通泰安溫泉區與雪見遊憩區之間的交通瓶頸。雪霸國家公園至雪見道路未完成路段興建工程（62-1線）27日舉行動土典禮，預計2030年完工，未來通車後，可縮短前後山約40分鐘車程，也可提升原鄉防災與救援運輸能力。

內政部國土署中工分署長陳俊雄表示，泰安溫泉區（前山）與雪見遊憩區（後山）長期受大湖溪谷阻隔，民眾往來需繞行大湖地區，不僅距離遠，也耗費時間。此次透過「生活圈道路交通系統建設計畫」，補助苗栗縣政府逾12億元經費，興建跨越溪谷的高架橋梁，串聯前後山重要道路節點。

工程全長約702公尺，其中包含一座長約525公尺的高架橋，連接苗62-1線大興村大平地區及中興村新興部落司馬限林道。工程除橋梁建設外，也同步辦理道路銜接、邊坡穩定及排水設施改善。國土署指出，採橋梁跨越方式可降低大規模開挖，減少對生態環境的影響。

陳俊雄表示，這項道路工程除改善交通，也肩負原住民部落防災功能。平時有助民生物資運輸，災害發生時則可作為救援及物資運送路線，避免部落成為孤島。

國土署統計，近年透過生活圈道路、道路品質提升、人行安全及校園周邊改善等計畫，已累計補助苗栗縣超過52億元，共核定202件工程，持續改善地方交通及用路環境。