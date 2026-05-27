竹市總圖原址重建進度落後 市府：每日管控出工情況

新竹市圖書館總館啟動原址重建，去年遭審計室指出工程進度落後，近期也引發民眾上網po文關心，希望盡快完工。對此，市府工務處今指出，截至5月20日實際進度為37%，因施工廠商材料供貨、木紋模板施作技術高及其機電分包商有財務問題等諸多因素以致施工進度落後，因依規核算天候等不可歸責廠商的展延天數，故竣工日期延至明年1月。

工務處說，新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程計畫工程進度落後，因此，已要求廠商提供各層預定進度表，按表每日管控出工情況，出現落後情形及時討論對策。

另外，市府也會要求廠商加開工作面同步施作，及要求廠商進版趕工計畫書，逐步縮減落後情形。現場亦增加工地督導，落實各類送審文件每日管控，並與廠商及監造事務所積極召開會議討論施工問題。

工務處表示，新總圖亮點包括硬體方面導入智慧科技設備以提升服務效率，建築以「知識峽谷」為核心概念，透過兩道立體書架牆巧妙圍塑空間，將城市綠帶自然引入圖書館內部，實現空間與自然的有機連結。

此外，新總圖設計充分考量新竹「風城」氣候特色，營造自然通風的舒適環境，力求打造一座兼具現代美學、完善功能及科技化、分眾化、舒適化特色的現代化圖書館。

竹市圖書館總館啟動原址重建，卻遭遇台積電等大廠擴廠搶工、原物料飆漲，歷經12次流標後，於2022年發包開工，希望改善館藏書不足、動線不良與環境老舊等問題。