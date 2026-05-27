桃園市長盃自由車錦標賽31日登場 大溪復興部分路段將管制

115年桃園市運動會市長盃自由車錦標賽31日登場，全程67.3公里從大溪區康莊路出發到石門水庫景觀台，事關國手積分與獎金，賽事吸引約500人報名參加，市府為確保比賽順利進行，當天部分路段將進行交通管制。

桃園市體育局表示，為推廣市民參與競技運動風氣及培育優秀自行車運動人才，市府舉辦市長盃自行車錦標賽多年，也透過賽事培育優秀選手邁向國際，今年約有4、5百人參加，人數比往年多。

今年賽事從大溪區迎富送窮廟出發，經台七線與台三線繞行角板山、羅浮橋與佛陀世界等地，終點為石門水庫觀景台。車隊將於31日清晨5時30分陸續出發，上午10時終點關門，整個活動預計中午12時結束。

交通局與警方配合錦標賽，大溪區康莊路三段至五段、台七線（桃59-1線至桃118線）、桃118線（台7線至市轄界）將實施單向單邊管制，除救護車、警備車及工作車輛，其他車輛均不得超越主集團桃59-1線（康莊路三段至慈康路）則雙向封閉管制，管制時間為31日上午5時至10時30分，籲請民眾提前規畫路線。