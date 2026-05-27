騎乘破1300萬人次 竹市YouBike首波擴增20站 年底再加30站

新竹市府持續擴增YouBike站點，首波新增20站預計6月底啟用，涵蓋香山、北區及東區多處學校、公園、社區與轉乘節點，年底再增30站。市長高虹安表示，竹市YouBike累積騎乘已突破1300萬人次，市府將持續推動站點倍增與前30分鐘補助政策，完善「最後一哩路」公共運輸網絡。

新竹市政府持續推動YouBike站點擴充計畫，交通處表示，今年首波將新增20處YouBike站點，涵蓋香山區、北區及東區多處生活圈、學校、公園、機關與社區節點，包含「武陵市民活動中心」、「西門國小」、「中央公園」、「高峰公園」、「龍山公園」、「南門公園」及「香山綜合體育場」等，預計6月底前啟用，年底前再新增30站，進一步完善公共自行車路網。

市長高虹安表示，新竹市YouBike累積騎乘人次已突破1300萬，公共自行車逐漸成為市民通勤、通學與休閒的重要交通工具。市府持續推動「站點倍增、服務升級」政策，並搭配YouBike前30分鐘補助措施，希望降低交通負擔，鼓勵民眾養成低碳通勤習慣。

高虹安指出，此次新增站點優先布建於學校、機關、公園及大眾運輸轉乘節點等人口成長快速區域，除補足「最後一哩路」接駁需求，也讓民眾能以更便利方式串聯生活、通勤與休憩空間，打造友善且永續的綠色運輸城市。

交通處表示，此次新增站點兼顧學生、居民、通勤族及休閒運動民眾需求。其中，「地政事務所」、「東園國小（大塊文章社區）」、「長春公園（關埔國小）」及「香山游泳池（頂埔國小）」等站點，可提供學生、家長及洽公民眾更便利的短程接駁服務。

另外，「建功一路59巷（公學新城）」、「內湖（中華五福路口）」、「南勢市民活動中心」、「埔頂二路慈祥路口」及「科學園路光復路一段531巷口」等住宅與社區站點，則有助縮短步行距離，提升生活圈交通便利性。

在休閒綠地部分，市府也於「中央公園」、「中光公園」及「古賢公園」等場域增設站點，方便民眾散步、運動及休憩時使用公共自行車，持續提升城市綠色運輸服務品質。

交通處補充，目前市府正積極協調土地取得與設站空間，廠商同步進行備料、土建施工及系統測試，預計6月底前完成20處新站建置並投入營運。未來也將持續蒐集地方建議與民眾使用意見，滾動檢討站點布建與車輛調度機制。