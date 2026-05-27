快訊

整理包／高齡換照新制一次搞清楚 超詳細攻略23個QA不可不知

「未成年交往」大翻盤！檢調還清白 金秀賢沉默1年發聲：一直遵守承諾

九合一風雲／劉櫂豪七度參選？綠營台東縣長整合拉警報

聽新聞
0:00 / 0:00

騎乘破1300萬人次 竹市YouBike首波擴增20站 年底再加30站

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市府持續擴增YouBike站點，首波新增20站預計6月底啟用，涵蓋香山、北區及東區多處學校、公園、社區與轉乘節點，年底再增30站。圖／新竹市政府提供
新竹市府持續擴增YouBike站點，首波新增20站預計6月底啟用，涵蓋香山、北區及東區多處學校、公園、社區與轉乘節點，年底再增30站。圖／新竹市政府提供

新竹市府持續擴增YouBike站點，首波新增20站預計6月底啟用，涵蓋香山、北區及東區多處學校、公園、社區與轉乘節點，年底再增30站。市長高虹安表示，竹市YouBike累積騎乘已突破1300萬人次，市府將持續推動站點倍增與前30分鐘補助政策，完善「最後一哩路」公共運輸網絡。

新竹市政府持續推動YouBike站點擴充計畫，交通處表示，今年首波將新增20處YouBike站點，涵蓋香山區、北區及東區多處生活圈、學校、公園、機關與社區節點，包含「武陵市民活動中心」、「西門國小」、「中央公園」、「高峰公園」、「龍山公園」、「南門公園」及「香山綜合體育場」等，預計6月底前啟用，年底前再新增30站，進一步完善公共自行車路網。

市長高虹安表示，新竹市YouBike累積騎乘人次已突破1300萬，公共自行車逐漸成為市民通勤、通學與休閒的重要交通工具。市府持續推動「站點倍增、服務升級」政策，並搭配YouBike前30分鐘補助措施，希望降低交通負擔，鼓勵民眾養成低碳通勤習慣。

高虹安指出，此次新增站點優先布建於學校、機關、公園及大眾運輸轉乘節點等人口成長快速區域，除補足「最後一哩路」接駁需求，也讓民眾能以更便利方式串聯生活、通勤與休憩空間，打造友善且永續的綠色運輸城市。

交通處表示，此次新增站點兼顧學生、居民、通勤族及休閒運動民眾需求。其中，「地政事務所」、「東園國小（大塊文章社區）」、「長春公園（關埔國小）」及「香山游泳池（頂埔國小）」等站點，可提供學生、家長及洽公民眾更便利的短程接駁服務。

另外，「建功一路59巷（公學新城）」、「內湖（中華五福路口）」、「南勢市民活動中心」、「埔頂二路慈祥路口」及「科學園路光復路一段531巷口」等住宅與社區站點，則有助縮短步行距離，提升生活圈交通便利性。

在休閒綠地部分，市府也於「中央公園」、「中光公園」及「古賢公園」等場域增設站點，方便民眾散步、運動及休憩時使用公共自行車，持續提升城市綠色運輸服務品質。

交通處補充，目前市府正積極協調土地取得與設站空間，廠商同步進行備料、土建施工及系統測試，預計6月底前完成20處新站建置並投入營運。未來也將持續蒐集地方建議與民眾使用意見，滾動檢討站點布建與車輛調度機制。

YouBike 高虹安 新竹

延伸閱讀

人口激增添1校！台中北屯廍子新增「88區公車」路線曝光

竹北高鐵周邊機車違停亂象 市公所空間互補擴充322格機車位

南市新市乾式滯洪池增設特色遊戲場與步道 拚年底完工

世博台灣館再轉型新竹科教館 竹市府：目標2028年完工

相關新聞

竹縣敬老愛心卡加碼至1000點全台最高 納長照車、農會與掛號費折抵

為全面照顧長者與身心障礙者生活需求，新竹縣長楊文科今天宣布，自115年10月起，敬老愛心卡政策全面升級，不僅每月補助點數將由現行500點加碼至1000點，補助額度與台中市都是居全台之冠，使用範圍也大幅擴大，首創納入長照交通車，並新增農會消費、社區藥局及醫療院所掛號費折抵等服務，預估將有超過10萬名縣民受惠。

世博台灣館再轉型新竹科教館 竹市府：目標2028年完工

新竹市前市長林智堅任內將天燈造型的世博台灣館轉型，並投入2.3億元打造兒童探索館，但統包廠商財務差、施工進度落後成爛尾工程；如今，市府轉型定調為「科學教育館」將拆除原有黑色球體及外伸平台，以減輕結構負擔，保留白色框架作為外觀意象，兼顧安全性與城市記憶，預計今年7月工程發包，目標2028年完工。

放生毒蛇亂象可能致人於死 律師：舉證卡關難論罪

宜蘭縣福山植物園聯外道路2012年6月放生眼鏡蛇案，法院依違反野生動物保育法判罰6個月徒刑、緩刑，但放生毒蛇亂象威脅生命，律師張文傑認為因卡在舉證，過失致死、致傷害刑責論罪難，目前幾無案例。

疑放生蛇流竄？苗栗縣獅潭鄉全國首創普發捕蛇夾防身

苗栗縣人口最少的獅潭鄉老人占逾3成，地方懷疑放生蛇流竄威脅，舊汶水橋人行道5月初甚至連3天發現同一尾蛇蹤跡，部分居民覺得很恐怖，鄉公所創全國首例，近日將普發捕蛇夾，約6成家戶申請，每戶1支防身。

桃園累計9例登革熱境外移入 衛生局：6月起未清積水恐罰1.5萬

南部上周出現本土登革熱病例，桃園今年也累計9例境外移入個案。桃園市衛生局今提醒，6月1日起若民眾未主動清除積水容器，經查獲孳生孑孓，將依傳染病防治法開罰3000元至1萬5000元。

騎乘破1300萬人次 竹市YouBike首波擴增20站 年底再加30站

新竹市府持續擴增YouBike站點，首波新增20站預計6月底啟用，涵蓋香山、北區及東區多處學校、公園、社區與轉乘節點，年底再增30站。市長高虹安表示，竹市YouBike累積騎乘已突破1300萬人次，市府將持續推動站點倍增與前30分鐘補助政策，完善「最後一哩路」公共運輸網絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。