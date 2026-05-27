桃園消費爭議攀升破萬件、消保官人力吃緊 市府：將首創消保律師

桃園市消費爭議案件持續攀升，去年達1萬10件、較2022年成長18.57%，但消保官加上承辦人僅13人，人力居六都第3。市府法務局今在市政會議表示，將提出「消費者保護精進方案」，首創消保律師制度、設置消保官助理人力，搭配智能化處理流程，因應龐大案件量。

桃園消費爭議案件從2022年8442件、2023年9458件、2024年8808件，攀升至2025年1萬10件，近4年平均9180件。市府指出，桃園2025年人口數朝234萬人邁進，加上網路活絡使消費型態日趨複雜，案件量隨之增長。

爭議類型方面，去年前5名依序為房屋類1021件、健身類751件、運輸類697件、車輛類623件、線上遊戲類469件。其中健身類較2024年躍升至第2名，與桃園大型健身中心無預警歇業密切相關。

市府另耗時歷時1年4個月整合8個局處執行10大類別專案查核，其中，住宅租屋契約46份合格率僅近3成7、玩具8成8合格、文具近8成合格、短期補習班近7成合格、醫美診所8家有3家不合格、暑期專案衛生6成3合格、預售屋22個建案8成2合格、年貨大街50家近9成6合格。

消費者保護室主任彭新澍表示，對於龐大消費爭議案件，市府將推動消費申訴源頭管理，依案件屬性即時分派主管機關，強化爭議預警；同時首創消保律師制度、設置消保官助理人力，協助法制疑義研析與新興案件分析，並導入案件智能分類、自動分流及智能文書初稿作業。

針對拖吊蟑螂事件，彭新澍說，市府已率全國之先修訂自治條例第30條之1，對誤導、隱匿或欺罔行為先裁罰並命改正，並向中央建議制定車輛拖吊服務定型化契約應記載及不得記載事項，建立全國一致收費標準。

至於近期眾多醫美糾紛，彭新澍說，市府將區分醫療與非醫療行為雙軌處理，針對販售療程套票、預收定金的診所重點稽查，查獲預收事實如點數卡、尚未執行手術契約者限期退款，並由衛生局對負責醫師或醫療法人裁罰；非醫療行為則落實「履約保證」監控，未提供履保且未改正者將依消保法第56條之1處罰。