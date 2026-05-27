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桃市校園周邊交通事故4年降14.7% 張善政：291處改善年底全數完工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今在市政會議表示，桃園國中小周邊500公尺內交通事故件數已較2022年平均減少14.7%，顯示市府努力已逐步看到成效。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今在市政會議表示，桃園國中小周邊500公尺內交通事故件數已較2022年平均減少14.7%，顯示市府努力已逐步看到成效。記者朱冠諭／攝影

桃市近年積極改善校園周邊交通安全，市長張善政今在市政會議表示，根據市府主計處統計，近4年來桃園國中小周邊500公尺內交通事故件數逐年下降，去年相較2022年平均減少14.7%，死傷人數也減少13.7%，其中桃園國小、成功國小、青溪國中降幅最為顯著，分別達23%、20%與18.9%，顯示市府努力已逐步看到成效。

張善政表示，上任以來市府陸續推動「行人友善135」、「行人友善168」、「行人友善5防護」等政策，透過工程改善方式持續優化校園周邊交通環境，這些計畫不僅達成原先設定目標，部分項目甚至超出預期。

張善政說，考量桃園人口持續成長，學校多、學童也多，校園周邊交通改善需求龐大，光靠地方財源並不容易，因此市府這幾年也持續向中央爭取跨年度計畫補助，盼讓孩子上下學的路更安全。

目前交通局與工務局分別從「車輛減速安全」及「人行環境改善」兩個方向推動校園周邊改善工程，兩類計畫合併計算，近年已累積完成超過186處改善工程，內容包括增設人行道、家長接送區、庇護島，劃設行人友善區、號誌調整、視覺化減速標線、減速平台等措施；局處共盤點全市291處校園周邊環境，目前已完成約三分之二，市府目標是在今年內將291處全數完成改善。

張善政表示，在校園周邊持續改善的同時，市府也將安全範圍從校園周邊延伸到整體道路環境，持續建置獲得專利的「雙色溫路燈」，截至本月全市已完成超過2071處雙色溫路口，透過光線設計提高駕駛人進入路口時的警覺性，也提升夜間行人辨識度。

張善政提到，教育局已將交通安全正式納入學校課程計畫，成為校園固定學習一部分，光是2025年全市交通安全實體教學與宣導活動就累計達3969場；日前交通部公布交通事故死亡數，桃園是全國下降最多的縣市，但交通安全改善「永遠沒有終點」，未來市府將持續從工程、教育到執法各面向努力，讓用路人更安心。

交通事故 校園 張善政

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