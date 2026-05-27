高架化 台61線苗栗段改善路口

交通部公路局推動台六十一線西濱快速公路平交路口改善計畫，苗栗段第五標工程昨天上午舉行動土典禮，將改善苗八線、苗十一線路口為高架立體化，總經費約三十六點五五億元，預計二○二九年完工。公路局長林福山表示，苗栗段另有第三、第四標工程，也預計今年底前完成發包作業。

動土典禮在後龍鎮西濱公路旁受天宮廣場舉行，由交通部長陳世凱主持，公路局北區公路新建工程分局進行簡報說明，苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣議長李文斌及地方民意代表均受邀出席觀禮。

現場簡報指出，台六十一線西濱快速公路新北市至苗栗縣路段平交路口改善工程，規畫以主線高架橋方式跨越二十三處平交路口，全案分為五標辦理，此次動工的是第五標苗栗段路口改善工程，涵蓋苗八線及苗十一線路口，工程經費約三十六點五五億元，預計二○二九年完工，盼如期如質完成，落實政府對地方的承諾與重大建設推動決心。

另第三標至第五標為苗栗縣苗二線至苗十一線路口，將消除十二處路口。目前第一標（新北段）、第二標（新竹段）及第五標已進入施工階段，第三標及第四標工程則正辦理細部設計。未來全案完工後，台六十一線主線全面立體化高架，預計可有效提升道路運轉效能，林口至苗栗路段通行時間可縮短約二十五分鐘，並改善西濱快速公路沿線路口行車效率與安全，預估每年可降低約百分之四十事故率。

至於地方爭取台六十一苑裡鎮房裡交流道增設南入北出匝道部分，陳世凱回應，交通部已核定相關計畫，目前進入綜合規畫階段；台七十二線銜接台六十一線的「最後一哩路」，公路局則表示，路線仍持續評估中。