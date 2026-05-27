點數倍增 竹縣敬老卡加碼至1000點

各地活躍老化，加碼敬老愛心卡點數，並擴大使用範圍。新竹縣長楊文科昨宣布，十月起敬老卡每月點數從五百點翻倍加碼到一千點，與台中市並列全台最高，使用範圍也擴大，預估全年經費增加八億五千萬元。新竹市去年十一月已將敬老卡、愛心卡每月點數提高至八百點，今年進一步開放家屬代購，預算預計增加二億元。

楊文科表示，高齡化社會來臨，竹縣六十五歲以上長者已達九萬一千多人，占全縣人口十五％，縣府加碼敬老卡點數與使用機制，更貼近長者需求。

縣府指出，敬老卡現可用於公車、幸福巴士、國道客運、台鐵、計程車及國民運動中心等，新增項目為折抵長照交通車費用，協助需就醫、復健及長照接送的長者與身障者，十月上路。另新增在地農會消費，每月上限二百點，社區藥局消費每月折抵二百點；另合約醫療院所掛號費每次折抵五十點，每月不設上限，預計十一月底上路。

新竹縣共有九萬多人符合資格，約五萬一千多人申辦敬老卡，縣府預估，點數加碼、功能擴大，可吸引更多人申請，擴充後每年預算由五千萬元，大幅提高到近九億元，將由縣款支應，因高齡人口逐年提高，將向中央爭取補助，並開源節流因應。

新竹市府去年十一月加碼敬老卡、愛心卡每月點數至八百點，率全國之先開放於農會、藥局刷卡，今年起開放家屬持敬老卡或愛心卡，協助行動不便長輩與身障者赴農會、藥局代購，使用點數率從二○二三年百分之八，顯著提升至今年逾百分之四十。

新竹市社會處表示，敬老卡、愛心卡今年度預算為三億四千七百多萬元，較去年增加二億多元，未來在財政穩健前提下，持續評估長者及身障者刷卡情形，並滾動檢討。