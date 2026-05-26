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放生毒蛇亂象可能致人於死 律師：舉證卡關難論罪

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗獅潭傳出放生蛇亂象，律師張文傑認為舉證困難，萬一放生蛇咬人，難以論罪過失致死、致傷害罪。本報資料照片
苗栗獅潭傳出放生蛇亂象，律師張文傑認為舉證困難，萬一放生蛇咬人，難以論罪過失致死、致傷害罪。本報資料照片

宜蘭縣福山植物園聯外道路2012年6月放生眼鏡蛇案，法院依違反野生動物保育法判罰6個月徒刑、緩刑，但放生毒蛇亂象威脅生命，律師張文傑認為因卡在舉證，過失致死、致傷害刑責論罪難，目前幾無案例。

苗栗縣獅潭鄉近日內將普發捕蛇夾，鄉民代表魏漢鎮、劉雪梅等人都懷疑放生蛇，造成地方人心惶惶，而苗栗縣不只在獅潭，過去南庄、苗栗市，及泰安鄉等地，也迭有傳聞放生蛇。苗栗縣政府農業處表示，放生蛇繪聲繪影，近三年查訪居民或是社群平台，都沒有直接目睹放生蛇類行為。

苗栗、台中地檢署前主任檢察官張文傑坦言，因舉證困難，放生蛇亂象，難以過失致死、致傷害罪嚇阻。

2012年6月福山植物園聯外道路放生眼鏡蛇案，曾喧囂一時，張文傑說，根據新北地方法院調查，4名被告6月1日揪團集資3萬多元，購買117台斤，分裝6 、7箱， 載到台9甲線福山植物園聯外道路2.5公里處放生，居民目擊通報，宜蘭縣政府消防局，隨後現場捕獲9尾眼鏡蛇，屬於第三級野生保育類動物，另有11尾一般野生動物南蛇、臭青公。

法官認定4人非經主管機關同意，買賣保育類野生動物，違反野保法，判處4人均6個月徒刑，如易科罰金，以1000元折算1日。均緩刑2年，並各應向公庫支付5萬元。

張文傑說，放生蛇不僅衝擊生態，也可能危及生命安全，涉及過失致死罪、過失傷害罪，但因放生蛇除非有特別標記，時間差無法現場查獲放生，且放生一旦流竄，蛇類也存在自然環境中，無法舉證造成死傷的放生蛇是特定人所放生，嚴謹的證據法則，難以形成法官明確不疑的心證。

至於放生的行政處罰，1994年野保法修法前，對於放生較無完整規範、分級處罰，修法後明確規定野生動物經飼養者，非經主管機關之同意，不得釋放，違反可處5萬元至25萬元罰鍰；其致有破壞生態系之虞者，處50萬元至250萬元以下罰鍰。

苗栗 眼鏡蛇 苗栗縣

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