疑放生蛇流竄？苗栗縣獅潭鄉全國首創普發捕蛇夾防身

苗栗縣人口最少的獅潭鄉老人占逾3成，地方懷疑放生蛇流竄威脅，舊汶水橋人行道5月初甚至連3天發現同一尾蛇蹤跡，部分居民覺得很恐怖，鄉公所創全國首例，近日將普發捕蛇夾，約6成家戶申請，每戶1支防身。

獅潭鄉今年4月底人口1738戶、3942人，65歲以上人口1263人，占32.04%，鄉民代表魏漢鎮、劉雪梅說，近年來頻頻接獲地方反映，汶水至大東勢一帶山野溪畔，疑有民眾放生蛇類，大量繁衍長大後，滋擾安全威脅逐步升級，甚至人人自危。

「恐怖喔」！劉雪梅說，汶水老街旁的台6線舊汶水橋頭附近人行道，同一尾蛇今年5月1日連續3晚現蹤，第一、第二天發現者僅是把牠推下橋邊，沒想到又回來，第三天居民用捕蛇夾捕捉，野放到遠離人類聚居處，她的住家多年前就在門前放置捕蛇夾，居民隨時可以取用，以備不時之需。

魏漢鎮、劉雪梅認為有些年輕人戶籍還在獅潭，平日在外工作，假日才有時間陪伴，因此大多時間只有老人家，山區幅員廣大、住家分散，如果有蛇類侵門踏戶，根本遠水救不了近火，魏漢鎮於去年底領銜提案普發捕蛇夾，獲得代表會一致通過。

獅潭鄉長劉淑能認同代表會提案，公所今年辦理追加預算，今年4月決標約80萬元購買，鄉公所指出，捕蛇夾申請1000戶左右，廠商近日內會到貨，公所驗收通過後，將會發送到家戶，天氣越來越熱，蛇類活動隨之更加頻繁，鄉親如果發現，可以第一時間防身使用。

消防局統計，委託捕蛇勤務，2023年起3年依序全縣2887、2955、3082尾，其中，毒蛇分別1026、1065、1122尾，都有逐年增加的趨勢，3年因蛇咬傷，消防人員送醫有17件，最近一次於4月11日發生在獅潭鄉，不過，資料沒有包括自行就醫，或是遭蛇吻者判斷無毒蛇咬傷，沒有就醫，會有黑數。

苗栗縣政府農業處則提醒如果發現蛇類，保持適當安全距離，確認位置「1999」通報專業處理，如發現已入侵屋內，也可以利用掃把第一時間將蛇輕掃入畚斗，並以掃把稍加壓制，置入大型附蓋垃圾桶，將上蓋密封等待處理。

萬一不幸遭到蛇咬，大千醫院副院長蔡建宗提醒「五要五不」，五要：要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品、要包傷口上緣、要保持冷靜並盡速就醫；五不：不割開傷口、不用嘴吸出毒液、不冰敷、不飲酒或刺激性飲料、不延誤就醫，

縣府衛生局指出，目前在衛生福利部苗栗醫院、大千、為恭、苑裡李綜合、通霄光田，及大順醫院，共存放60劑抗蛇毒血清，有必要是可以緊急調配使用。