桃市府、中原大學AI論壇 張善政：打造台灣護國群山

中原大學今日與桃園市政府舉辦「生成式AI與產業典範轉型」產業科技高峰論壇，聚焦AI時代下的城市治理、教育創新與產業升級等關鍵議題。

桃園市長張善政出席論壇表示，近年人工智慧（AI）發展快速，台積電不僅為台灣創造龐大經濟產值，更在全球產業鏈及國際經貿局勢中扮演關鍵角色，面對AI浪潮帶動全球產業轉型，市府期盼透過中原大學豐厚的學術能量，及桃園深厚的工業基礎，共同打造帶動台灣產業升級的「護國群山」。

今日論壇為市府與中原大學規畫的「經典論壇」首場，未來預計每學期舉辦一場，持續兩年，透過產官學交流平台，深化AI、智慧製造及產業轉型等議題討論。

張善政說，桃園擁有全台最多，超過1萬家的工廠，產業涵蓋汽車、製藥、紡織等多元領域，許多企業雖未直接投入半導體產業，但在與相關供應鏈互動過程中，也逐步朝智慧製造與智慧服務方向轉型。

中原大學培育的人才不限於半導體領域，期盼學生未來投入各行各業後，能將AI思維與創新應用帶入企業，進一步提升整體產業競爭力，讓更多非半導體產業從業人員享有更優質的工作環境與待遇，也是台灣未來產業發展的重要方向。

青年事務局表示，市府與中原大學計畫以「跨域整合」與「前瞻議題」為核心，透過系列高峰論壇邀集產、官、學、研代表共同對話，回應科技快速發展與全球治理變遷下的人才培育需求。

計畫採兩年期、四部曲方式推動，首場論壇以「生成式AI與產業典範轉型」為主題，後續將聚焦半導體供應鏈韌性、ESG淨零碳排，以及科技治理與法遵倫理等議題，持續深化校園對產業趨勢與未來治理的交流與討論。

中原大學校長李英明以「人工智慧與地緣政治」為題發表開幕主講，指出生成式AI不僅改變產業運作模式，更牽動全球權力結構、供應鏈安全與國家治理的重組。從主權AI、矽盾戰略到AI驅動的軍事與經濟競爭，各國正加速布局AI發展。

他強調，AI競爭已不只是科技競爭，更是國家治理能力、產業韌性與人才戰略的競爭。面對AI時代帶來的全球變局，高等教育也扮演關鍵角色，大學應培養兼具科技理解力、國際視野與倫理判斷能力的跨域人才，以回應未來社會需求。

論壇專題演講由桃園市智慧城鄉發展委員會主委廖修武、台中教育大學副校長黃國禎分別從智慧城市治理，與AI教育轉型角度，探討生成式AI對公共治理、人才培育與未來教育的深遠影響。

廖修武表示，桃園市以科技強化治理效能，積極推動智慧城鄉建設，從AI環境監測、智慧交通到市民服務多元應用，例如建置近600座雲端物聯網水情測站、於90多處路口導入AI智慧號誌，以及在警用機車加裝AI視覺辨識模組，協助辨識改裝排氣管車輛，持續打造更便捷的城市生活。

黃國禎則聚焦AI時代下的教育轉型，強調未來教育應更加重視批判思考、創造力與跨域整合能力，以培養具備科技素養與自主學習能力的新世代人才。