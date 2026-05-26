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竹市兒童探索館轉型 打造科學教育館

中央社／ 新竹市26日電

竹市府今天表示，原兒童探索館整建工程將打造為「科學教育館」，設置創意實驗室、半導體常設展及沉浸式劇場等空間，盼透過分齡設計與探索式學習，營造科學教育場域。

新竹市政府今天舉辦科學教育館轉型進度說明記者會，市長高虹安表示，原兒童探索館整建工程於民國111年9月因統包商延宕履約終止契約，停工後部分鋼構及設施因缺乏防護而鏽蝕受損。

她說，113年4月起，市府委託專業技師檢測結構、機電及管線，並納入後續規劃，設計規劃案已於114年6月決標，目前已進入細部設計與工程預算書圖審查階段，預計今年7月啟動工程發包，朝117年完工目標推進。

高虹安表示，科學教育館整體設計將拆除原有黑色球體及外伸平台，以減輕結構負擔，保留白色框架作為外觀意象，新建築外觀則採鋼構與透明玻璃設計，營造具現代感與整體性的藝文場域，夜間透過暖色燈光與玻璃帷幕，延續原有「天燈意象」。

依據市府資料說明，科學教育館規劃空間包含科教大廳及特展區、創意實驗室、半導體常設展與戶外平台、沉浸式劇場與展示藝廊等，透過分齡設計與探索式學習，打造全齡共享的科學教育空間。

劇場 高虹安 新竹

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