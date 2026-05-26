竹市兒童探索館轉型 打造科學教育館

為全面照顧長者與身心障礙者生活需求，新竹縣長楊文科今天宣布，自115年10月起，敬老愛心卡政策全面升級，不僅每月補助點數將由現行500點加碼至1000點，補助額度與台中市都是居全台之冠，使用範圍也大幅擴大，首創納入長照交通車，並新增農會消費、社區藥局及醫療院所掛號費折抵等服務，預估將有超過10萬名縣民受惠。

2026-05-26 10:39