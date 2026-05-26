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台61線平交路口改善高架化 苗栗段動土

中央社／ 苗栗縣26日電

交通部推動台61線新北至苗栗23處平交路口改善計畫，其中苗栗縣路段有12處路口將高架化，今天動土。交通部長陳世凱期許工程如期如質完工，同步提升交通安全與主線行車效率。

交通部公路局北區公路新建工程分局今天在後龍鎮舉行「台61線西濱快速公路平交路口改善計畫-苗栗段動土典禮」，陳世凱出席並與苗栗縣長鍾東錦、苗栗縣議會議長李文斌、後龍鎮長謝清輝、竹南鎮長方進興及地方民代等人共同執鏟動土。

陳世凱致詞表示，台61線過去建置期間，基於尊重各路段地方意見，鄉親不希望有高架橋，公路局順應民意採平面設計，但通車後因交織路口多，對於民眾安全反而帶來潛藏威脅，也容易在週末假日等交通繁忙時造成壅塞。

陳世凱說，為了解決這樣的問題，中央下決心斥資新台幣400多億元經費，將台61線新北、新竹、苗栗路段共23處平交路口全面改善進行高架化，有助提升台61線主線行車效率，讓交通更順暢，地方交通也更安全。

公路局北區公路新建工程分局分局長陳永傑簡報表示，台61線平交路口改善計畫，整體計畫經費421億元，分5標工程執行，第1標新北路段與第2標新竹路段均在施工中，第3、4、5標為苗栗路段。

陳永傑說，苗栗路段共計12處平交路口，路線全長11.82公里，計畫經費261億元，占整體計畫經費62%，改善完成後預估車行時間可減省約15分鐘、肇事件數每年約減少40%。其中，今天動土為第5標2處路口工程（苗8線及苗11線路口），預計118年1月竣工，至於第3標3處路口及第4標7個路口，相關細部設計已獲核定，將趕辦發包作業。

公路局長林福山說，台61是海線重要交通動脈，北接台北港、桃園機場、台中港，未來加上南延高雄計畫，將銜接高雄港，總長度將近360公里，是全台3條主要南北交通動脈系統中直接銜接台灣4處重要空（海）港的快速道路，未來扮演角色會越加重要。

苗栗縣長鍾東錦感謝交通部帶來大禮，投入260億元經費改善苗栗路段，他也提到，後龍鎮台72線延伸銜接台61線是苗栗縣九宮格路網最後一哩路廊，雖曾有鄉親出面反對，但經議長李文斌及地方民代持續溝通，現在幾乎沒有反對聲音，希望交通部能繼續推動，縣府一定全力配合。

台61線 苗栗 陳世凱

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