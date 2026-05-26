六福村有大量傷患？原來是強震災害演習逼真登場

六福村主題遊樂園昨天舉辦年度「地震複合性災害暨大量傷病患演習」，模擬強震造成設施受損、大量傷患、高空受困及遊客疏散等情境，並由新竹縣消防局、災難醫療團隊共同參與，以無劇本方式檢視園區第一線應變、救援調度與跨單位協作能力，全面強化大型遊樂園災害應變機制。

六福村指出，此次演習模擬地震發生後，園區出現大量傷病患、設施損壞及緊急疏散等複合型災害情境，第一線人員需立即啟動通報、疏散、檢傷分類及後送程序，並同步建立現場救護與指揮動線。

新竹縣消防局此次共派遣40名消防救災人員及多輛消防、救護車參與演練，現場也出動園區高空作業車及消防局雲梯車，模擬高空受困人員救援，驗證高空救援設備與人員協同作業能力。

此外，社團法人台灣災難醫療隊發展協會也派出專業教官全程協助演習規劃與指導，導入大量傷病患檢傷分類、災難醫療及現場指揮管理等專業觀念，協助園區與外部單位建立更完整的災害應變合作模式。

六福村主題遊樂園總經理葉忠岳表示，主題樂園每日接待大量遊客，園區腹地廣大、設施多元，一旦發生地震或其他突發事故，現場狀況往往相當複雜，因此園區每年皆固定辦理大型災害演練，讓第一線同仁在接近真實的壓力情境中熟悉通報、疏散與現場秩序建立流程。

葉忠岳指出，演練除強化大量傷病患檢傷、緊急治療、傷患轉運與現場指揮紀錄外，也希望透過反覆訓練，讓員工在真正面對突發狀況時，能迅速將標準作業流程轉化為實際行動，降低災害衝擊。

葉忠岳強調，遊客安全始終是園區營運最重要核心，除日常設施巡檢與設備維護外，也會持續與消防、救護及醫療單位合作，強化天然災害、複合型事故及大量傷病患事件的整體防護能量，讓遊客能在更安全、安心的環境中遊園。