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竹北高鐵周邊機車違停亂象 市公所空間互補擴充322格機車位

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市長鄭朝方整合地方意見後，採「空間互補」方式，將48格汽車格改畫為機車格，共新增322格機車位。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方整合地方意見後，採「空間互補」方式，將48格汽車格改畫為機車格，共新增322格機車位。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北高鐵特區長期面臨機車格不足，違停擠占人行道亂象頻傳。竹北市長鄭朝方整合地方意見後，採「空間互補」方式，將48格汽車格改畫為機車格，共新增322格機車位，並引導汽車分流至周邊未滿載停車場，盼改善通勤秩序與市容問題。

新竹高鐵站是科技城重要門戶，旅運量高居全線第五，尖峰時段通勤量更排名第三，但周邊長年面臨機車停車位不足問題，導致大量機車違停、人行道遭占用，甚至硬擠車道，影響行人安全與城市景觀。雖然交通規畫非屬竹北市公所權責，但鄭朝方認為問題已嚴重影響市民與旅客使用體驗，因此主動協調改善。

鄭朝方表示，他多次於不同時段到高鐵站周邊實地觀察，也利用搭乘高鐵期間了解停車需求，並透過與通勤族交流蒐集意見，再結合地方里長、相關單位現勘結果，研擬改善方案。考量周邊部分汽車停車場仍有餘裕，因此採取「滾動式空間互補」概念，將部分使用率較低的汽車格改畫為機車格，以紓解長年停車壓力。

此次共調整48格汽車格，新增322格機車停車位，包括260個收費格、54個免費格及8個身障機車格，範圍涵蓋復興二路、復興三路宏匯工地旁路肩，以及水圳公園西北側與西南側周邊。市公所希望透過增加停車容量，改善機車占用人行空間問題，把道路與人行道還給行人。

配套部分，市公所也同步盤點周邊汽車停車空間。鄭朝方指出，高鐵站附近的P5停車場（高鐵停二）及停六停車場雖使用率較高，但仍未滿載；至於P1停車場（高鐵停九）目前使用率僅約三至四成，仍有大量空間可供汽車停放，足以承接外溢車流，呼籲駕駛多加利用。

鄭朝方表示，市區空間有限，停車資源重新分配勢必需要權衡取捨。未來待宏匯雙子星大樓完工後，周邊停車與交通動線也將隨縣府都市規畫重新調整。不過，在整體開發完成前，市公所仍希望先以務實方式處理眼前最急迫的通勤亂象，逐步改善高鐵特區交通秩序與城市門面。

鄭朝方表示，市區空間有限，停車資源重新分配勢必需要權衡取捨。未來待宏匯雙子星大樓完工後，周邊停車與交通動線也將隨縣府都市規畫重新調整。圖／竹北市公所提供
鄭朝方表示，市區空間有限，停車資源重新分配勢必需要權衡取捨。未來待宏匯雙子星大樓完工後，周邊停車與交通動線也將隨縣府都市規畫重新調整。圖／竹北市公所提供

鄭朝方表示，他多次於不同時段到高鐵站周邊實地觀察，也利用搭乘高鐵期間了解停車需求，並透過與通勤族交流蒐集意見，再結合地方里長、相關單位現勘結果，研擬改善方案。圖／竹北市公所提供
鄭朝方表示，他多次於不同時段到高鐵站周邊實地觀察，也利用搭乘高鐵期間了解停車需求，並透過與通勤族交流蒐集意見，再結合地方里長、相關單位現勘結果，研擬改善方案。圖／竹北市公所提供

高鐵 竹北 機車

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