桃園分署6/2拍賣遠航客機 底價折半僅410萬元

遠東航空公司停業後，積欠桃園機場滯納金等逾新台幣4000萬元。行政執行署桃園分署將於6月2日拍賣「麥道」航空器，底價410萬元；飛機曾在去年以底價800萬元拍賣，但無人投標。

法務部行政執行署桃園分署今天表示，年中聯合拍賣會將於6月2日下午2時30分起在桃園分署拍賣室進行，標的包括桃園區（中路段）、龍潭區、新屋區、復興區等土地，以及最受矚目的遠東航空股份有限公司名下MD-83麥道航空器。

桃園分署表示，這架飛機出廠年份為民國87年、機齡約28年，廠牌為McDonnell Douglas（麥道），機型MD-83，目前停放在桃園國際機場的露天停機坪。

桃園分署表示，自遠東航空108年停業後，這架飛機積欠桃園機場停留費、場站降落費用及滯納金逾新台幣4000萬元，且航空器長期占據停機位，影響機場空間調度，桃園國際機場股份有限公司將案件移送執行，希望能追回欠款。

桃園分署向中央社表示，這架飛機去年就以約800萬元的底價拍賣過一輪，每輪會拍賣4次，但4次都無人投標，本次是第2輪的第1次拍賣，底價為410萬元，投標人須繳納底標2成的保證金約82萬。

桃園分署表示，由於飛機停放已久，多年未啟動，已無適航證書、永久停飛，請投標人務必詳閱相關法規並審慎評估。

桃園分署也說，本次拍賣的航空器及不動產兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以投標，詳情可至桃園分署官網拍賣公告專區查閱。