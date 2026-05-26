桃園防登革熱 6月起未清積水孳生孑孓最高罰1.5萬

桃園市政府衛生局今天表示，為避免登革熱疫情擴散，6月1日起民眾如未主動清除積水容器及積水處，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，將依傳染病防治法處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

衛生局表示，今年截至5月25日，國內已累計64例登革熱確診病例，旅遊史以印尼19例、馬爾地夫14例為多；桃園市累計9例境外移入病例，旅遊史則以菲律賓3例及越南2例居多。

衛生局說，南部上週已出現本土登革熱病例，顯示國內社區傳播風險升高，市府已公告「桃園市防止病媒蚊孳生，預防登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症之孳生源清除防疫措施」，將於6月1日起至10月31日實施。

衛生局提醒，登革熱主要透過埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬傳播，病媒蚊常孳生於花盆底盤、水桶、廢棄輪胎、菜園儲水桶等積水容器，雨後若未即時清除積水，容易造成病媒蚊大量孳生。

衛生局呼籲市民落實「巡、倒、清、刷」，定期巡檢住家內外環境，雨後立即清除積水容器；民眾外出旅遊返國後，應進行14天自主健康監測，若有相關症狀，可至桃園市提供登革熱NS1快速檢驗試劑的醫療院所就醫；相關醫療院所資訊可至衛生局網站查詢。