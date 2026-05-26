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台61平交路口改善計畫苗栗段第五標今動土 第三、四標預計今年底發包

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
上午苗栗段第五標工程動土典禮，由交通部陳世凱率公路局官員出席，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌及地方民意代表也出席觀禮，現場洋溢期待及歡樂氣氛。記者吳傑沐／攝影
上午苗栗段第五標工程動土典禮，由交通部陳世凱率公路局官員出席，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌及地方民意代表也出席觀禮，現場洋溢期待及歡樂氣氛。記者吳傑沐／攝影

交通部公路局辦理台61西濱快速公路平交路口改善計畫，苗栗段第五標工程今天上午舉辦動土典禮，將改善苗8線、苗11線路口為高架立體化，經費約36.55億元，預計2029年完工；公路局長林福山表示，苗栗段另有第三、四標也預計今年底完成發包作業。

上午苗栗段動土典禮在後龍鎮西濱公路旁的受天宮廣場舉行，由交通部陳世凱主持，公路局北區公路新建工程分局簡報，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌與地方民意代表均受邀出席觀禮。

現場簡報指出，台61西濱快速公路新北市至苗栗縣路段平交路口改善工程，規畫主線採高架橋方式跨越23處平交路口，工程共分成五標，此次動工為第五標苗栗段路口改善工程，分別為苗8線及苗11線路口，工程經費約36.55億元，預計118年完工，將落實政府對於地方的承諾與推動重大工程建設的決心，如期如質完成。

另第三標到第五標苗栗縣苗2路口〜苗11路口，消除12處路口，目前第一標（新北段）、第二標（新竹段）及第五標為施工中路段，第三標及第四標工程刻正辦理細部設計。未來全計畫完工後，台61主線立體化高架不僅能有效提升台61運轉效能，林口至苗栗路段可減少通行時間約25分鐘，並可改善西濱快沿線路口行車效率及安全，預估每年可減少40％的事故率。

至於地方爭取台61苑裡鎮新增房裡南入北出匝道部分，陳世凱表示交通部已核定計畫，目前已進入綜合規劃中；台72銜接台61的最後一哩路，公路局則表示，路線還在評估中。

上午苗栗段第五標工程動土典禮由交通部陳世凱主持，總經費約36.55億元，預計2029年完工。記者吳傑沐／攝影
上午苗栗段第五標工程動土典禮由交通部陳世凱主持，總經費約36.55億元，預計2029年完工。記者吳傑沐／攝影

上午苗栗段第五標工程動土典禮，由交通部陳世凱率公路局官員出席，並邀請苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌及地方民意代表出席觀禮。記者吳傑沐／攝影
上午苗栗段第五標工程動土典禮，由交通部陳世凱率公路局官員出席，並邀請苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌及地方民意代表出席觀禮。記者吳傑沐／攝影

苗栗 鍾東錦 陳世凱

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