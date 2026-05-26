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桃園累計9例登革熱境外移入 衛生局：6月起未清積水恐罰1.5萬

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
今年國內累計64例登革熱確診病例，桃園市也累計9例境外移入病例，桃園市衛生局今提醒，6月1日起若民眾未主動清除積水容器，經查獲孳生孑孓，將依傳染病防治法開罰3000元至1萬5000元。圖／桃園市衛生局提供
今年國內累計64例登革熱確診病例，桃園市也累計9例境外移入病例，桃園市衛生局今提醒，6月1日起若民眾未主動清除積水容器，經查獲孳生孑孓，將依傳染病防治法開罰3000元至1萬5000元。圖／桃園市衛生局提供

南部上周出現本土登革熱病例，桃園今年也累計9例境外移入個案。桃園市衛生局今提醒，6月1日起若民眾未主動清除積水容器，經查獲孳生孑孓，將依傳染病防治法開罰3000元至1萬5000元。

衛生局指出，今年截至5月25日，國內累計64例登革熱確診病例，旅遊史以印尼19例、馬爾地夫14例為多；桃園市累計9例境外移入病例，旅遊史以菲律賓3例及越南2例居多。上周南部已出現本土登革熱病例，顯示國內社區傳播風險升高，加上梅雨季降雨增加、國際交流頻繁，疫情傳播風險不容忽視。

衛生局表示，市府已公告「桃園市防止病媒蚊孳生，預防登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症之孳生源清除防疫措施」，自6月1日起，民眾若未主動清除積水容器及積水處，經查獲孳生病媒蚊幼蟲（孑孓），將依傳染病防治法處3000元至1萬5000元罰鍰。

衛生局表示，登革熱主要透過埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬傳播，病媒蚊常孳生於花盆底盤、水桶、廢棄輪胎、菜園儲水桶等積水容器。近期降雨頻繁，雨後若未即時清除積水，容易造成病媒蚊大量孳生，清除孳生源是預防登革熱最根本且有效的方法，呼籲市民落實「巡、倒、清、刷」，定期巡檢住家內外環境，雨後立即清除積水容器，共同降低社區疫情傳播風險。

衛生局提醒，民眾外出旅遊返國後，應進行14天自主健康監測，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、出疹、骨頭肌肉痠痛等疑似登革熱症狀，請儘速前往桃園市提供登革熱NS1快速檢驗試劑之醫療院所就醫，並主動告知旅遊史及接觸史；相關醫療院所資訊可至衛生局網站查詢，如有登革熱防治相關疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999洽詢。

登革熱 衛生局 桃園

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