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竹縣敬老愛心卡加碼至1000點全台最高 納長照車、農會與掛號費折抵

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
為全面照顧長者與身心障礙者生活需求，新竹縣長楊文科今天宣布敬老愛心卡政策全面升級，每月補助點數將由現行500點加碼至1000點，補助額度居全台之冠。記者郭政芬／攝影
為全面照顧長者與身心障礙者生活需求，新竹縣長楊文科今天宣布敬老愛心卡政策全面升級，每月補助點數將由現行500點加碼至1000點，補助額度居全台之冠。記者郭政芬／攝影

為全面照顧長者與身心障礙者生活需求，新竹縣長楊文科今天宣布敬老愛心卡政策全面升級，不僅每月補助點數將由現行500點加碼至1000點，補助額度與台中市都是居全台之冠，使用範圍也大幅擴大，首創納入長照交通車，並新增農會消費、社區藥局及醫療院所掛號費折抵等服務，預估將有超過10萬名縣民受惠。

新竹縣長楊文科表示，隨著高齡化社會來臨，新竹縣65歲以上長者已達9萬1000多人，約占全縣人口15%。為讓長輩生活更便利、健康照顧更完整，縣府檢討敬老愛心卡使用機制，推出點數翻倍與服務擴大方案，希望讓政策更貼近長者實際需求。

縣府指出，敬老愛心卡現行可使用於公車、幸福巴士、國道客運、台鐵、計程車及國民運動中心等項目，此次再新增4大使用範圍，包括全台首創可折抵長照交通車費用，協助有就醫、復健及長照接送需求的長者與身障者；另新增在地農會消費，每月可使用上限200點，支持在地農產；社區藥局消費每月同樣可折抵200點，滿足日常用藥與保健需求；至於合約醫療院所掛號費，每次可折抵50點，且不設每月使用上限，以減輕就醫負擔。

縣府表示，新措施將分兩階段上路，長照交通車預計今年10月先行實施；農會、藥局及醫療院所掛號費折抵則預計11月底上路，待相關系統串接完成後正式啟用。

楊文科指出，目前新竹縣符合資格的9萬多名長者中，已有約5萬1000多人申辦敬老愛心卡，隨著補助加碼與功能擴大，預期將吸引更多民眾申請。希望未來長輩能將這1000點靈活運用在搭車、運動、看診、買藥及購買在地農產品等生活所需，讓敬老政策更具實質效益。

長照 農會 楊文科

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